Presentación en vivo: En el marco del Día de la Mujer, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto realizará un concierto interpretando diez canciones de este disco con la participación de Ana Prada, Mavi Díaz, Luna Monti, Lidia Borda y Dolores Solá. Será en la Explanada de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502, CABA) el miércoles 8 de marzo a las 20 hs. con entrada libre y gratuita

La Canción de las Poetas es un álbum integrado por quince canciones basadas en poemas de históricas escritoras latinoamericanas e interpretadas por reconocidas cantantes de Argentina, Venezuela y Uruguay.

En este elaborado trabajo discográfico, realizado por la pianista, arregladora y compositora Vero Bellini y con la producción vocal de Mavi Díaz, la cantante Hilda Lizarazu interpreta el poema “Quisiera” de Josefina Plá (Paraguay); Ana Prada “Tú me quieres blanca” de Alfonsina Storni (Argentina); Julia Zenko “Te estoy llamando” de Idea Vilariño (Uruguay); Luna Monti “Zurciendo medias” de Silvia Fernández (Argentina); Ligia Piro “Que yo era una mentira de la luna” de Carilda Oliver Labra (Cuba); Mavi Díaz “El hombre que pasa” de Aurora Estrada y Ayala (Ecuador); Cecilia Todd “Liberación” de Magda Portal (Perú); Lidia Borda “La caricia perdida” de Alfonsina Storni (Argentina); Marián Farías Gómez “Canción amarga” de Julia de Burgos (Puerto Rico); Feli Colina junto a Vera Frod “Huésped sin sombra” de Meira Delmar (Colombia); Sandra Mihanovich “Besos” de Gabriela Mistral (Chile); Teresa Parodi “Progreso” de Adela Zamudio (Bolivia); Dolores Solá “Despecho” de Juana de Ibarbourou (Uruguay); Mariana Carrizo “Tu voz” de Alejandra Pizarnik (Argentina) y Marcela Morelo interpreta un fragmento de “Redondillas” de Sor Juana Inés de la Cruz (México).

A partir de una ardua tarea de investigación y curaduría de los poemas, y de un cuidado proceso para convertirlos en tangos, candombes, milongas, valses y otras expresiones de la música popular, Vero Bellini lanza este disco que combina literatura y música, y que durante el 2022 fue entregando algunos singles pero que ahora se presenta en forma de obra completa.

Si bien las poetas que forman parte de este proyecto son íconos en la historia de la poesía latinoamericana, Bellini se inclinó por aquellas que trabajaron en su vida y en su obra por los derechos de las mujeres, en muchos casos expresados en los poemas de este disco.

Las músicas y los músicos que participan en este trabajo son Verónica Bellini: composición, arreglos instrumentales, dirección y piano; Mavi Díaz: producción y arreglos vocales; Daniel Maza: bajo eléctrico; Horacio “Mono” Hurtado: contrabajo; Irene Cadario y Mariana Atamás: violín; Paula Pomeraniec y Claudia Sereni: cello; Franco Luciani: armónica; Agustín Ronconi: charango; Dolores Mac Kenzie: viola; Hernán Reinaudo y Ariel Argañaraz: guitarra; Nicolás Enrich y Daniel Ruggiero: bandoneón; Raúl Gutta: batería y percusión; Almendra Marilao: coros; Julio Sleiman: sitar y Marisol Andorrá: flauta baja.

Dice Vero Bellini: “Este es un proyecto que comenzó alrededor de 2015 y que llevó mucho tiempo y trabajo para hacerlo realidad. Quise tomarme el tiempo para investigar y conocer quiénes fueron las poetas de cada país y leer en profundidad sus obras. Me sorprendió lo poco que conocemos de ellas, salvo casos excepcionales que han trascendido las fronteras. Descubrí poemas increíbles, muy potentes, muy bellos y me interesaron particularmente aquellos que hablaban sobre cuestiones de género desde la perspectiva y la sensibilidad de estas mujeres. Y más allá de sus obras, todas ellas llevaron adelante luchas por los derechos de la mujer, y por causas políticas que tienen que ver con la libertad, con la educación de los pueblos, etc. Las mujeres de hoy les debemos mucho a estas poetas, que de alguna manera fueron abriéndonos el camino.

Una vez elegidos los poemas, fui componiendo la música de cada uno, sin ninguna premisa de género musical, entendiendo que cada poema tiene su clima, su atmósfera y su cadencia. Así salieron canciones de estilos muy variados, y al escribir los arreglos instrumentales también pensé en cada tema por separado respetando lo que cada uno pedía.

Muchas canciones quedaron en el camino, ya sea porque surgieron otras, o también porque en algunos casos no fue posible conseguir la autorización de los herederos de las poetas necesaria para poder publicarlas. Para conseguirla hubo que averiguar quiénes eran las personas que podían brindar esa autorización en los distintos países, y a veces por conflictos legales entre herederos, o falta de documentación no fue posible.

Y llegó el momento de grabar. Mavi Díaz fue fundamental a la hora de convocar a las cantantes y elegir juntas la canción que quedaría para cada una. Para mí es un sueño contar con las artistas que se sumaron a este proyecto, y que lo hicieron con tanto amor aportándole a cada canción lo que necesitaba. Se dio algo mágico, al escucharlas cantando esas canciones… parecía que hubieran sido hechas para ellas.

La grabación del disco se extendió durante casi dos años, por cuestiones de agenda de las artistas, además de haber atravesado la pandemia en pleno proceso. Finalmente pudimos lanzar los primeros temas en octubre de 2022, hasta completar el álbum el 3 de marzo de 2023 que estará disponible en su totalidad en todas las plataformas.

Este proyecto excede lo meramente musical, abarca el universo de la poesía, el feminismo, un poco la historia y sobre todo la identidad cultural latinoamericana. La idea de reunir en un álbum estas obras con la música como vehículo, tiene también como objetivo llegar a un público que quizás no conoce a las poetas. En la era de las pantallas donde la lectura se fue perdiendo, las canciones pueden ser también un camino para volver a encontrarnos con estas obras y estas valiosísimas poetas.

Me gusta pensarlo como un puente entre distintas generaciones, las mujeres de hoy tomando la posta que nos dejaron estas poetas y continuando su camino tanto en el arte como en la lucha. Un homenaje que les debíamos a todas ellas”.







Vero Bellini

Desde 2007 se desempeña como directora musical de su grupo de tango “China Cruel” con dos discos de composiciones propias editados. Participó como pianista y directora musical del espectáculo “Tango de burdel, salón y calle”, protagonizado por Eleonora Cassano y el Ballet Argentino, realizando giras en Argentina, Latinoamérica y Europa, y como pianista en los espectáculos estables de “Café de los Angelitos” y “Complejo Tango”. Compuso música para cine en los films “La misión argentina” y “Quémenlos” de Adrián Jaime, “Espiral cósmica” de Mercedes Farriols; también para TV (Canal Telesur, “Sin cadenas” (2013) y Teatro “Mujeres tenían que ser” (2014), entre otros. Forma parte de “Tangueadoras”, espectáculo que reúne a ocho compositoras (Marina Baigorria, Verónica Bellini, Andrea Bollof, Bárbara Grabinski, Claudia Levy, Gisela Magri, Patricia Malanca y Cintia Trigo).