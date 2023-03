Lula tuvo un contacto por videollamada con Zelenski

BRASILIA, Brasil, 3 (Reuters). - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, que animará a los países a unirse a las conversaciones de paz para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Reafirmé el deseo de Brasil de conversar con otros países y participar en cualquier iniciativa en torno a la construcción de la paz y el diálogo. La guerra no puede interesar a nadie", dijo Lula en Twitter tras la videollamada con Zelenski.

El líder brasileño de izquierda ha abogado por la creación de un grupo de países que puedan mediar en una solución pacífica a la guerra.

Lula se ha negado a proporcionar a Ucrania la munición de artillería de fabricación alemana que posee Brasil, insistiendo en la tradicional política de estricta neutralidad del país sudamericano, aunque ha dicho que Rusia cometió un error al invadir una nación soberana.

Durante un viaje a Estados Unidos el mes pasado, Lula pidió una solución negociada al conflicto, la que se lograría mediante la participación de actores globales más neutrales.

Cuando la semana pasada se cumplió un año de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Zelenski pidió una cumbre con líderes latinoamericanos y dijo que estaba dispuesto a abandonar Ucrania para asistir a dicha reunión.

En una entrevista concedida a la revista "Time" el año pasado, cuando aún era candidato presidencial, Lula afirmó que tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como el propio Zelenski, eran responsables del conflicto.

En aquel momento, Lula expresó que Zelenski "quería la guerra" y que, de no ser así, "habría negociado un poco más", aunque reafirmó que Rusia "se equivocó" al invadir a su vecino.



LULA Y MUJICA

Luiz Inacio Lula Da Silva y el ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mujica coincidieron en lograr una nueva integración latinoamericana, durante un encuentro que mantuvieron en la ciudad de Brasilia.

"No es algo de izquierda o derecha. Es algo que concierne a no seguir siendo tontos, estúpidos, porque sabemos que los trabajadores pierden parte de sus salarios porque existe la gran burguesía, pero esa burguesía también acaba perdiendo porque depende de las reglas del sistema financiero y los grandes beneficios del capital se van a otros lugares del mundo", aseguró Mujica.