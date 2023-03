Volvió a reclamar por la baja de retenciones

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Sociedad Rural Argentina volvió a solicitar al Gobierno la baja de los derechos de exportación.

En este caso, en oportunidad de la apertura de sesiones ordinarias 2023, le pidió a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso que traten dentro de la agenda de proyectos del año, el tema de baja de las retenciones.

El pedido fue sustentado en un trabajo técnico realizado por los profesionales de la entidad que demuestra que el costo fiscal que ha tenido la implementación de la política pública del "dólar soja" en sus diferentes versiones, hubiera sido el mismo que reducir a la mitad todas las alícuotas de los derechos de exportación.

El estudio estima que para 2023 los derechos de exportación representarán unos US$ 8.500 millones, con alícuotas que van del 4,5 al 33%, en tanto el "dólar soja" 2022 tuvo un costo fiscal de U$S 4.437 millones, monto equivalente a reducir las alícuotas de retenciones un 52% en promedio.

Nicolás Pino, presidente de la entidad, explicó que "el contexto climático y productivo que está atravesando el sector en todo el país es crítico, y por tal motivo les hicimos llegar una propuesta de trabajo a diputados y senadores, para que la puedan incluir en los temas de debate de la agenda parlamentaria".

"Las retenciones son un impuesto distorsivo que muestran sus peores efectos en estos momentos donde hay productores tributando sin saber siquiera si van a tener una ganancia sobre su inversión y trabajo o peor aún, tributando bajo la línea de sostenibilidad financiera", sostuvo el comunicado de la Sociedad Rural.

Este pedido se enmarca en el reclamo que viene llevando adelante la SRA con el amparo presentado en el Poder Judicial por la inconstitucionalidad e ilegalidad en el cobro de las retenciones y también, con la presentación de esta propuesta al Poder Ejecutivo.

Desde la entidad estamos convencidos que constitucionalmente, la potestad de modificar las alícuotas, sacar y crear impuestos es facultad del Poder Legislativo.

"Y estamos convencidos también que si se hubieran bajado las retenciones hace meses, la situación del sector sería distinta ante este desastre que nos toca atravesar", expresó Eloísa Frederking, secretaria de la SRA y coordinadora de la Comisión de Acción Legislativa.

La AFIP dio a conocer el informe de recaudación de febrero donde se evidenció la fuerte merma en la recaudación de los derechos de exportación durante el mes, producto de la baja liquidación atribuible tanto a la sequía como a stocks menores de granos tras el cierre de la ventana del "dólar soja 2" que se diera en diciembre pasado.

No obstante, desde las dependencias del organismo oficial indicaron que hay altas sospechas de que el campo está reteniendo los stocks que le quedan a la espera de forzar un "dólar soja 3".

Paralelamente, se hizo saber que han detectado mediante imágenes satelitales gran cantidad de silobolsas en los campos, con lo cual no se descarta que se avance en nuevas inspecciones de AFIP y la tensión aumente.