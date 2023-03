Zonas y fixture definido para la A

El próximo 19 de marzo dará comienzo al torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. En la última reunión del CD se confirmaron las zonas y el fixture que tendrá el mismo.

Cada grupo tendrá nueve clubes y habrá un partido interzonal.

En la Zona A estarán: 9 de Julio, Argentino Quilmes, Sportivo Norte, Dep. Aldao, Dep. Josefina, Libertad de Sunchales, Arg de Vila, Dep. Tacural y Dep. Ramona. Mientras que la Zona B la conformarán: Atlético de Rafaela, Ben Hur, Ferrocarril del Estado, Peñarol, Unión de Sunchales, Brown de San Vicente, Florida de Clucellas, Argentino de Humberto y Atlético María Juana.

La fecha 1: Quilmes vs Josefina, Aldao vs Libertad, Vila vs Sportivo, Ramona vs 9 de Julio, Ferro vs Humberto, Unión vs Atlético, Florida vs Brown, Atlético María Juana vs Ben Hur, Dep. Tacural vs Peñarol.