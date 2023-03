Peñarol recibe a Santa Clara

La Copa Departamento Castellanos, certamen que es organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol, pone en marcha en la noche de hoy su segunda fase. En Villa Rosas, Peñarol estará recibiendo la visita de Sportivo Santa Clara. El encuentro comenzará a las 21.45 hs., previamente, a las 20.30 hs. el local enfrentará a Atlético María Juana en categoría 2011.



Recordando que los cruces son a partidos únicos, así irá el resto de la segunda fase:



Viernes 03/03: 21.45 hs. Sportivo Norte vs. Arg. Vila, Florida de Clucellas vs. Brown de San Vicente.



Sábado 04/03: 17.45 hs. Belgrano San Antonio vs. Dep. Bella Italia; 18.45 hs. Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Roca



Domingo 05/03: 18.15 hs. Argentino Quilmes vs Unión de Sunchales; 19.00 hs. Deportivo Ramona vs. Atlético de Rafaela; 19.15hs Deportivo Tacural vs. Independiente de Ataliva, Ben Hur vs. Deportivo Aldao; 20.00hs Libertad de Sunchales vs. San Martín de Angélica.