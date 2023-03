Piden 22 años para ex intendente por violación

PARANÁ, 2 (NA). - El juicio por la violación a tres mujeres en el que el imputado es un ex intendente de Entre Ríos está por llegar a su fin y en los alegatos la Querella solicitó 22 años de prisión.

Se trata de Ángel Constantino, ex intendente del pueblo de Gilbert, quien es acusado en los Tribunales de Gualeguaychú por triple abuso sexual y la sentencia, que en principio se iba a dar a conocer el 7 de marzo, pasó para el próximo lunes 13.

Las tres mujeres que denunciaron al funcionario declararon en el juicio y relataron el calvario que sufrieron en reiteradas oportunidades. En cambio, el ex jefe comunal accedió a responder preguntas de su defensa y allí se declaró inocente.

"Me saqué un elefante de encima. Costó mucho revivir todo lo que sufrí y encima delante de esa persona, si se puede llamar persona. Lo vi cuando entré a los tribunales, pero no después de declarar, porque tuve un ataque de pánico que me descompensó. Sentir al degenerado que me violó brutalmente tan cerca fue como volver a sentir su respiración como aquella vez", expresó una de las víctimas, reflejaron medios locales.

Constantino se encuentra desde abril de 2022 con prisión domiciliaria y durante varios meses continuó ocupando su rol de intendente hasta que a principios de julio presentó su renuncia. Aun así, siguió cobrando su sueldo como funcionario durante el lapso de 90 días.

Las denuncias por abuso corresponden a tres mujeres que eran empleadas municipales. Se tratan de Norma S. de 59 años, Luján A. de 40 y Verónica P. de 29. A pesar de las acusaciones se detectó que Constantino no cumplió con una medida de acercamiento sobre una de las víctimas al pasar por la puerta de su casa.