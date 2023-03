Se presentó el TRL 2023

La cuenta regresiva ya comenzó para que se ponga en marcha la edición Nº 23 del Torneo Regional del Litoral y en la noche de ayer se realizó el lanzamiento oficial del certamen que tendrá su kick off el próximo sábado 4 de marzo.

El acto tuvo lugar en el Rosario Convention & Visitors Bureau y contó con la presencia de las principales autoridades del Comité Ejecutivo del TRL, como así también de los clubes participantes. Martín Bocco estuvo presente en representación de CRAR.

El Torneo Regional del Litoral es uno de los eventos deportivos más importantes del año en la región y en este 2023 contará con la participación de 25 clubes divididos en tres categorías. El Top 9, la Segunda y Tercera División.

CRAR competirá en la Segunda División y su debut será el próximo sábado visitando a Tilcara de Paraná, desde las 17hs. El árbitro del encuentro será Joaquín Zapata.

En la tercera categoría, que iniciará el sábado 18, competirá Brown de San Vicente.



La primera fecha que se juega este sábado:



Top 9: CRAI vs Santa Fe RC (Fernando De Feo), Rowing vs Estudiantes (Emilio Traverso), Old Resian vs Duendes (Federico Longobardi), Universitario vs GER (Mauro Rivera).



Segunda: Tilcara vs CRAR (Joaquín Zapata), La Salle vs Caranchos (Carlos Perrone), UNI Santa Fe vs Jockey Venado Tuerto (Facundo Gorla), Provincial vs Alma Juniors (Carlos Poggi). Libre: Logaritmo.