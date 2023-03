Mascherano renunció a la Sub-20

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Javier Mascherano renunció a su cargo como entrenador de la Selección argentina Sub20 tras varias semanas de incertidumbre sobre su futuro y le puso fin a un ciclo de pocas luces, en el cual no logró clasificar al Mundial de la categoría.

El Sudamericano Sub 20 desarrollado en Colombia fue el detonante para el precipitado final para su primera experiencia como director técnico, ya que quedó no logró avanzar a la segunda etapa del torneo que se jugó entre el 19 de enero y el 12 de febrero. De ese modo, se quedó sin la Copa del Mundo que se jugará en Indonesia, del 20 de mayo al 11 de junio de este año.

Además, esta pobre labor dejó a Argentina fuera de los Juegos Panamericanos de Santiago que se disputarán del 20 de octubre al 5 de noviembre.

El trabajo de Mascherano duró poco más de un año. A principios de 2021 fue presentado como director del Departamento de Metodología y Desarrollo, un programa amplio e integral para las selecciones masculinas y femeninas. En diciembre de ese mismo año, fue anunciado como el reemplazo de Fernando Batista.