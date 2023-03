Bieler ilusiona a todos los hinchas de la Crema

Atlético de Rafaela y el delantero de Vera tienen un fuerte vínculo. Por sus comienzos, pero principalmente por su presente. Claudio Bieler ayer celebró sus 39 años y mostrando una vigencia estupenda, el último domingo se transformó en el máximo goleador de la ‘Crema’ en el ascenso. Con 51 goles superó a Gonzalo Del Bono y ahora el ‘Taca’ va por todo: “No me voy a quedar con eso, voy a tener la ayuda de mis compañeros para poder romper esa nueva marca y seguir por muchos goles más”, indicó el capitán albiceleste que ahora irá por esos 56 que lo tienen a Del Bono como máximo artillero del elenco de barrio Alberdi.



“Estoy contento por alcanzar esos 51 goles, es una cifra importante en un club como Atlético de Rafaela, grande, importante de la categoría, a nivel nacional”, señaló Bieler, que luego mostró la humildad de siempre: “Tengo que agradecer a mis ex compañeros, a los de ahora que me ayudan. Es una alegría poder romper el récord de un jugador tan importante como Gonzalo Del Bono en una institución como Atlético”.



Con respecto a lo que dejó el triunfo por 2-1 ante Racing de Córdoba, el delantero analizó: “Desde el inicio sabíamos lo que íbamos a proponer, que lo íbamos a ir a buscar, obviamente que de local es sumamente importante. Hicimos un gran PT, en el segundo arrancamos bien pero con el correr de los minutos empezamos a regular la intensidad y eso hizo que el rival tenga un poco más de espacios y nos lleguen con algunas situaciones aisladas. En líneas generales hicimos un gran partido. A veces cuando no se puede jugar hay que meterle intensidad, correr, la verdad que hemos hecho un gran partido”.



El comienzo de Atlético en la temporada 2023 es auspicioso. La imagen que dejó el equipo de Ezequiel Medrán en sus tres presentaciones fue buena, con dos triunfos y un empate.



“Estamos teniendo un gran inicio, es ir paso a paso, ahora ya estamos pensando en Riestra, esto es partido a partido, va a ser un rival muy difícil pero estamos preparados para encarar ese encuentro de la mejor manera”, apuntó el goleador cremoso.



Por último, Claudio Bieler se refirió al armado del plantel: “Se armó un plantel, un buen grupo humano, llegó gente muy importante, mejores personas. Eso hace que el grupo esté cada día más unido, muy junto con el cuerpo técnico y médicos, con todos los que están en el día a día. La unión hace la fuerza y si estamos todos unidos se hace todo más fácil y se puede encarar de la mejor manera el año”.