Por tres robos en diez días vecinos cansados organizaron una protesta

Un nutrido grupo de vecinos que reside en el límite sureste de barrio Villa del Parque, hastiados de la inseguridad, convocaron a los medios de comunicación de la ciudad a las 18.00 de ayer, en la esquina de calles Aguado y Zamenhof de dicho barrio, para dar a conocer la problemática que sufren diariamente en sus viviendas y lugares de trabajo ubicados en ese enclave de la ciudad de Rafaela.

El detonante para la convocatoria fue que en los últimos diez días se produjeron al menos tres importantes robos en ese sector rafaelino, tanto de día como de noche –los tres ilícitos fueron denunciados en sede del Destacamento Nº 9 sin recibir respuesta hasta el momento-, llegando al extremo que uno de los damnificados comenzó a patrullar el sector en su propio auto a la noche para evitar sorpresas como las que están recibiendo casi todos los días. Este vecino, cansado, dijo que no quiere seguir con ese recorrido nocturno ya que “no es mi función como vecino de la ciudad. De día trabajo y de noche estoy cansado”, explicó razonablemente.

Cabe agregar que el sector denunciado como el "más caliente" son las tres manzanas ubicadas sobre calle Aguado cruzada perpendicularmente por las calles Zamenhof, Santos Vega y Río de Janeiro, donde estas desembocan en el Canal Sur. Allí no hay calle para pasar sobre el zanjón hacia el sur, pero hay pasadizos que según los vecinos sirven para escapar hacia el barrio 2 de Abril ubicado a unos 300 metros del lugar damnificado.

Tres vecinos víctimas de los robos, llamados Verónica, Ariel e Iván dialogaron con LA OPINIÓN sobre los sucesos que los tuvieron como víctimas y los pedidos que hacen a las autoridades de la ciudad, ya sea del Ejecutivo municipal, como a la Policía y a la Fiscalía para que tomen cartas en el asunto ya que dijeron sentirse extremadamente “cansados” de ser víctimas de estos hechos.



EL CASO DE

VERÓNICA

Verónica tomó la palabra y dijo que, “el 25 de diciembre ingresaron a nuestro domicilio y nos robaron ingresando por una galería que da al patio. Y ayer (por el martes) cuando ingresé a mi domicilio recibí la triste noticia de que nuevamente me dieron vuelta toda la casa y se llevaron dinero y un montón de cosas de valor, entre ellas tres televisores. Fueron dos robos en muy poco tiempo”.

Agregó: “sabemos que hay gente del barrio en estos hechos de inseguridad. Nosotros como vecinos somos muy unidos, tenemos un grupo en el que estamos siempre en contacto, y lo que queremos es volver a vivir tranquilos en el lugar que elegimos”.

“Ayer –agregó- encontramos algunas cosas y fue gracias a toda la comunidad del barrio que se puso a ayudar. Después se hicieron presentes el concejal Leo Viotti que es vecino del barrio, y el secretario [de Prevención en Seguridad de la Municipalidad] Maximiliano Postovit, quienes nos ofrecieron su ayuda. Estamos cansados porque todos trabajamos y queremos progresar para darle lo mejor a nuestra familia. Yo nací y me críe en este hermoso barrio”, apuntó.

En este punto cabe agregar que ya son muchos los barrios de la ciudad cuyos vecinos formaron grupos de Whatsapp para estar en contacto y alertarse entre sí ante cualquier situación delictiva o sospechosa.



EL CASO

DE ARIEL

Otro vecino llamado Ariel continuó y dijo: “esa fue la gota que rebalsó el vaso, porque son tres robos en menos de diez días, y todos los meses tenemos algún robo”.

En el caso de Ariel, fue robado en el mes de diciembre, “entraron –dijo- y me rompieron toda la instalación eléctrica dejándola arruinada. Pasé las peores Fiestas de mi vida porque gasté todos mis ahorros para poder volver a empezar. Hice la denuncia y no tuve ningún tipo de respuesta”.

Agregó esta víctima de la inseguridad que, “supuestamente a quien está robando en la zona una fiscal lo liberó hace poco tiempo. Los vecinos lo conocemos pero no podemos hacer nada porque si uno toma medidas por su cuenta el que pierde es uno. Quisiéramos saber el nombre de la Fiscal que liberó al muchacho este”, concluyó.

Acto seguido Ariel leyó un petitorio previamente redactado, el cual decía que: “Estamos preocupados por la falta de acciones de las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, ante los hechos cada vez más frecuentes de inseguridad que sufrimos. Están vulnerando nuestro derecho a vivir tranquilos”, inició.

“Hoy estamos condenados a estar presos en nuestros hogares –continuó- anhelando que las autoridades electas en sus cargos para cuidarnos, nos quiten esta condena y podamos volver a vivir normalmente”.

“Me dirijo al Intendente –prosiguió- ¿de qué me sirve tener un Centro mejorado si no puedo ir por el miedo de volver y encontrarme con que lo mucho o poco que tengo me lo robaron? ¿Con qué ganas vamos a pagar impuestos si veo que cada día vivimos peor? Veo políticos que sólo se miran su ombligo y viven una realidad paralela, envueltos en discusiones partidarias que de nada nos sirven. Estamos cansados y queremos que se hagan eco todos los vecinos de la ciudad, para que nos manifestemos y nos unamos, y hagamos ver la inoperancia y la bronca de no poder vivir como corresponde: tranquilos”, remarcó Ariel.

“Queremos que a los que delinquen los castiguen y no que entren y los suelten al día siguiente. No se puede vivir más así”, cerró.



EL CASO

DE IVÁN

En tanto el vecino llamado Iván tomó la palabra y agregó: “además no vemos recorridos policiales por el barrio”; y relató su caso.

“A mí me entraron a robar dos veces –inició-. El domingo pasado y el anterior. Tengo un taller mecánico y me robaron seis ruedas que tenía en el patio del taller en reparación, afectando a tres vehículos. Y el domingo pasado a las 16.30 –a plena luz del día- sacaron 16 bulones autoperforantes de la chapa lateral del taller, entraron y me robaron dos maletines de herramientas”.

“Yo soy –continuó- el que anoche pasó dos veces en mi auto para ver si pasaba algo raro porque no vemos nunca ni un solo móvil policial”, dijo Iván. “Nosotros creemos tener identificado quien roba. Es un hombre que circula en un automóvil VW Bora pero parece que la policía no lo puede agarrar. Ese auto fue detrás de mi galpón, buscando cosas que habían tirado en el canal”.

Otro vecino agregó: “estamos hartos de vivir así. ¿Para qué pagamos impuestos si después tenemos que invertir en cámaras y rejas?”, se preguntó. “Nosotros vemos el auto ¿y la policía no lo ve?” se lamentó.

Refiriéndose otra vez al Canal Sur y los pasadizos que lo cruzan y conducen al barrio 2 de Abril, Iván enfatizó que “tendrían que estar cerradas esas calles, o más iluminadas, porque hay un movimiento permanente de gente que cruza al otro barrio. Hasta estaríamos dispuestos a colaborar para poner cámaras de seguridad en esos pasos, porque somos ‘carne de cañón’ y todo sucede por ahí. Todo lo robado que se recuperó fue ahí en el canal” remató.



OTROS

CASOS

Por su parte Romina manifestó espontáneamente haber sufrido un hecho de inseguridad anoche (por el martes a la noche), cuando “me bajaron los pinches del tapial, los perros ladraron y yo no dormí en toda la noche”.

Otro vecino del grupo dijo que, “Queremos que si es posible mañana, la Municipalidad de una respuesta a los vecinos. Estamos cansados y no podemos más estar así. Queremos una respuesta. Yo no soy de ningún partido político pero fracasaron todos”, afirmó.

Los vecinos aseguraron que el hermano del concejal Viotti también sufrió un robo días atrás, siendo el concejal vecino del barrio.

Estela pidió que “cierren urgente los pasos de atrás hacia el otro barrio, porque por ahí se meten y transitan en vehículos. Lo usan como calle siendo que no están habilitadas”.

Finalmente, en cuanto al papel de la Vecinal del barrio, Iván comentó que, “le avisamos al presidente de la vecinal del Barrio Villa del Parque, Gabriel Voisard, sobre esta reunión con la prensa y él está en conocimiento de todo lo que estamos haciendo”, dijeron.