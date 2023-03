Se elegirán a los fiscales del MPA en la Provincia

Seis candidatos concursarán el lunes en Santa Fe por el cargo de Fiscal Regional (FR) de Rafaela del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que hasta el 20 de abril tiene como titular al Dr. Diego Vigo, quien desistió de buscar la reelección pero a su vez competirá por la Fiscalía Regional N° 1 con sede en la capital provincial.

Las pruebas de oposición y entrevistas, en la que los candidatos deben defender la propuesta de trabajo presentada para conducir la Fiscalía, tendrá en la lista a dos fiscales de la ciudad como Gabriela Lema y Carlos María Vottero, quien llegó al cargo cuando se puso en marcha el cambio del sistema penal en la Provincia hace diez años. Además, estarán Orlando Tonioli (oriundo de Rosario y desde hace tres años defensor público en Reconquista), Vanina Beatriz Mudry (abogada de Esperanza), María Verónica León (abogada que ejerce en Rosario y se postula para todas las jefaturas regionales que se concursan) y Alejandro Sinópoli (ex fiscal Regional de Venado Tuerto).

Si bien en la lista de postulantes también figura Vigo, el funcionario judicial confirmó a este Diario que no se presentará el lunes en el concurso por la FR 5 pero sí lo hará este viernes en el marco del proceso para elegir al sucesor de Carlos Arietti al frente del FR 1 con sede en Santa Fe.

Las rondas de pruebas de oposición para cubrir cargos en el MPA comenzarán hoy con la FR N° 2 con sede en Rosario, que tiene a los siguientes candidatos: María Eugenia Iribarren (hoy fiscal regional interina), Carla Cerliani, Carlos Covani, Fernando Dalmau, Valeria Haurigot, María Verónica León, Miguel Moreno, Viviana O'Connell, Matías Ocariz, Luis Schiappa Pietra (actual fiscal de Rosario), Alejandro Sinópoli y Vanina Vranicich.

En tanto que el viernes será el turno del concurso por la FR N° de Santa Fe, que tendrá como postulantes a Vigo y también a Gabriela Lema, además de Roberto Apullán, Alejandra Del Río Ayala, Estanislao Giavedoni, María Verónica León, Andrés Marchi, Rosana Marcolin, Jorgelina Moser Ferro, Vanina Mudry, Jorge Nessier, Evelin Rodríguez Quain y Alejandro Sinópoli.

El lunes se desarrollará el concurso para cubrir la jefatura del MPA de Rafaela y la ronda concluirá el martes con el de la FR N° 4 de Reconquista, al que se presentan Rubén Martínez (actual titular), María Verónica León, Leandro Mai, Alejandro Rodríguez y Diego Savagna.

La secuencia posterior a los concursos prevé la labor de los jurados para la definición de las ternas que el Consejo de la Magistratura de la Provincia elevará al gobernador, Omar Perotti, quien debe remitir los pliegos a la Asamblea Legislativa. Desde hace una década, con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, en la Provincia funcionan cinco fiscalías regionales (Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela) y cada fiscal regional es jefe del MPA en la división territorial para la que fue designado por un período de seis años, aunque cuenta con una posibilidad de reelección.

Los cinco fiscales regionales dependen del Fiscal General del MPA, cargo que actualmente está en manos de Jorge Baclini pero que tiene un concurso en proceso: las pruebas de oposición y entrevistas se realizaron esta semana con la participación de once candidatos, aunque siete son los que quedaron en primer lugar para la terna. En tal sentido, superaron las pautas de evaluación Carlos Arietti (ex fiscal Regional de Rafaela y actual regional de Santa Fe); Javier Beltramone (juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rosario); María Eugenia Iribarren (fiscal Regional subrogante de Rosario); Rubén Darío Martínez (fiscal Regional de Reconquista); Roberto Prieu Mántaras (juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Santa Fe); Luis Schiappa Pietra (fiscal de Rosario) y María Cecilia Vranicich (auditora de gestión del MPA).