Midgets del Litoral: noche de pruebas en la previa de la segunda fecha del Play Off

En la previa de la segunda fecha del Play Off, que el próximo sábado marcará la continuidad del Torneo Oficial "Arturo Alias" - Copa "Forni Sport", la categoría Midgets del Litoral anuncia pruebas libres para este jueves en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila.

La actividad se desarrollará en el horario comprendido entre las 20:00 y las 23:00, pero se advierte que en caso de mal tiempo la actividad se reprogramará para mañana viernes en el mismo horario.

El próximo sábado 4 de marzo, en tanto, se llevará a cabo la segunda fecha del Play Off en el tradicional escenario de la Asociación Midgets del Litoral, que se ubica en el complejo deportivo motor "Octavio Bessone".

Vale la pena recordar que la Etapa Regular del certamen lo tuvo como ganador al morterense Cristian Molardo, en tanto que la primera competencia del torneo reducido fue para el rafaelino Gonzalo Zbrun, quien como consecuencia de ese resultado es el líder.



EL CRONOGRAMA

Los horarios de las actividades que se realizarán el sábado son los que damos a conocer en el siguiente informe: a las 16:00 apertura del predio; de 16:30 a 18:30 recepción de inscripciones; a las 18:30 reunión de pilotos de Mini Midgets; a las 18:45 reunión de pilotos de Midgets del Litoral; a las 19:00 pruebas libres (12 autos por tanda) y a las 20:00 inicio de la primera serie, para disputarse a continuación las semifinales, prefinales y la final en el cierre del espectáculo.



ES LÍDER ZBRUN

Luego de ponerse en marcha el Play Off, encabeza las posiciones Gonzalo Zbrun con 91 puntos; Cristian Molardo y Mariano García lo escoltan con 75; Javier Penezone suma 70; Leandro Giraudo 56; Matías Franco 52; Hernán Filippi 50; Tomás Platini y Ezequiel García 46; Exequiel Gili 39; Emiliano Torassa 38; Maximiliano Battaglino 33; Federico Maletto 29; Néstor Bosio 23; Eugenio Mautino 22 y Mariano Bacci 15.

Los que ya lograron triunfar -requisito obligatorio para ser campeón- son Gonzalo Zbrun, Cristian Molardo (ambos en dos oportunidades), Leandro Giraudo, Matías Franco, Tomás Platini y Eugenio Mautino.