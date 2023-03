Ucrania podría retirarse de la ciudad de Bajmut

Ucrania dijo que podría retirarse de Bajmut, en medio de una incesante ofensiva rusa para capturar esa ciudad oriental, mientras que Rusia denunció un nuevo ataque "masivo" con drones, esta vez en Crimea, la península ucraniana que se anexionó. "Nuestro Ejército obviamente sopesará todas las opciones" en cuanto a Bajmut, dijo Alexander Rodnianski, asesor económico del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la cadena de noticias estadounidense CNN.

En tanto, los jefes militares comenzaron a entrenar a soldados para realizar acciones activas con el fin de liberar a Ucrania de los ocupantes rusos, anunció Zelenski, en su discurso al final del día 370 de la guerra a gran escala.

"Hoy celebré otra reunión del Estado Mayor. Nuevamente en un formato ampliado. La Dirección Principal de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, el comandante en jefe, los comandantes de las direcciones presentaron informes. Estamos lidiando con la situación en cada una de las líneas del frente en detalle", comentó.

Según el sitio Ukrinform, el mandatario reconoció que "lo más difícil, como antes, es Bajmut y las batallas que son importantes para la defensa de la ciudad". Aclaró que se analizó la situación en otras direcciones en Donbass, así como las áreas de responsabilidad de los grupos "Tavria" y "Odesa". Dijo que el general Moskalyov comentó que Jerson soportó más de 30 bombardeos en un día.

"En las calles, contra la gente. Mis condolencias a todos aquellos que han perdido a seres queridos. Cuatro personas han muerto hoy. Haremos todo lo posible para derrotar a los terroristas. El general Nayev informó sobre la situación en el norte y en el perímetro de la frontera: el control de la situación lo ejercen nuestras fuerzas", destacó.

"Estamos preparando a nuestros soldados a las acciones activas por la liberación de nuestra tierra...Ucrania será libre. Toda Ucrania", auguró finalmente Zelenski. No dice lo mismo uno de sus asesores, según quien el ejército ucraniano podría decidir retirar las tropas del bastión clave de Bajmut.

"Nuestro ejército obviamente sopesará todas las opciones. Hasta ahora, han controlado la ciudad, pero si es necesario, retrocederán estratégicamente", reconoció en declaraciones a la CNN Alexander Rodnyansky, asesor económico del presidente ucraniano. El hombre aclaró: "No vamos a sacrificar a toda nuestra gente por nada".

La batalla por Bajmut, en la región ucraniana de Donetsk, está considerada como un símbolo de la resistencia ucraniana, ya que los defensores resisten los implacables bombardeos y las oleadas de tropas rusas que sufren numerosas bajas en una campaña de meses para capturarla, según la agencia de noticias Associated Press. (Reuters-NA)