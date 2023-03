Repercusiones del #28F: las bases dijeron “basta” y la Mesa de Enlace deberá plantarse

Después de una asamblea “picante”, el sector agropecuario le puso plazos al Gobierno nacional para que adopte las medidas urgente que necesitan los productores. La falta de respuestas, en medio de un contexto caótico signado por la sequía y condiciones macroeconómicas totalmente adversas para la actividad, detonaron la paciencia de “las bases” que el martes en Villa Constitución “explotaron” de bronca.

La concentración, que contó con la presencia de los máximos referentes de la Mesa de Enlace y más de 300 productores, promete ser la primera de varias en caso que el Gobierno no brinde señales para el agro. Hubo discursos encendidos y cargados de desazón porque la realidad golpea fuerte al sector primario, sin distinción de zonas ni partidismos. Para peor, el Gobierno viene realizando anuncios de todo tipo, pero nada se concreta y las explotaciones agropecuarias hacen malabares para subsistir.

“Nos estamos fundiendo y así vamos a terminar desapareciendo", se podía escuchar con frecuencia en cada grupo de productores que llegó hasta el cruce de la Ruta 90 y la Autopista Rosario - Bs As. La Sociedad Rural de Rafaela estuvo presente en el evento, con la participación de Horacio Albrecht (Vicepresidente) y Leonardo Alassia.

Sin embargo, además de apuntar los cañones contra el Gobierno, muchos también emitieron críticas a los máximos referentes de la Mesa de Enlace, presentes también en las asambleas. Fueron varios los oradores que se mostraron ofuscados porque consideran que asistir a cada reunión que propone el Gobierno "sólo para la foto" no sirve de nada. Y, con términos muy duros en algunos casos, se los han hecho saber.



ENOJO DIRIGENCIAL

Finalizada la exposición de los oradores designados, representantes de diversas producciones y provincias, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) y entidad anfitriona, Carlos Achetoni, mostró su enojo con aquellos que pusieron en duda la honorabilidad y honestidad de los dirigentes que acuden a cada cita oficial.

“Aquel que se atreva decir que me quedo con algo o me entongaron con algo que venga y me enfrente. Nadie tiene el derecho; no le demos de comer a quienes nos están gobernando y llevando por el derrotero del desastre. No somos nosotros los que tenemos la culpa. Hace cuatro años que no cobramos para poder mantener a la FAA en pie y que nos vengan a tratar de cualquier ´transero´ la verdad que a mí me desacomoda porque no se lo voy a permitir a nadie”, fustigó. Y agregó: “tampoco le voy a permitir a la política que venga a llevarnos por delante a nosotros”

En definitiva, la propia FAA (y las demás entidades) intentó llevar calma a las "bases" y se acopló al hartazgo de los productores presentes. "Exijamos todos juntos lo que consideramos justo", remarcaron los dirigentes. En ese sentido, la eliminación de las retenciones y la unificación del tipo de cambio fueron los reclamos más aplaudidos. De todas maneras, es prácticamente imposible en este escenario que el Gobierno revea alguna de las dos medidas.



PROMESAS INCUMPLIDAS

Teniendo en cuenta que la semana próxima se realizará Expoagro, coincidieron en la necesidad de jugar fuerte una vez finalizada la muestra. Hasta entonces esperarán una señal del Gobierno, que deberá cumplir las promesas que le hizo al sector semanas atrás, a saber:

- Emergencia nacional

- 5.000 millones en fondos rotatorios con las pcias. y cooperativas

- Suspensión de anticipos de ganancias.

-Suspensión de embargos y juicios de AFIP

- No incorporación a ganancias de venta forzosa de hacienda

- Refinanciación de los pasivos con el BNA en la tasa de origen,la mayoría son clientes de menos 500 hectáreas y menos de 150 cabezas

- Créditos nuevos por 20.000 millones con una gracia de 360 días al 49,5% sin contar los subsidios que aporten las provincias y se podrán pagar arrendamientos

- 27.700 clientes de agronacion, recibirán una extensión hasta 18 meses,

- Financiamiento de exportaciones 1,9% anual

- Maquinaria agrícola, bonificación al 61%.

- Deroga el BCRA la sobretasa.