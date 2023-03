Se cosechó un 30% menos de girasol y el maíz “pinta peor”

Según informó el Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la última semana relevada tuvo registros térmicos que configuraron múltiples y dispares realidades que no se revertirían en los cultivos, en función de la determinación de los posibles resultados de la campaña.

En los departamentos Nueve de Julio, San Cristóbal y Castellanos, principalmente en el sector oeste, fue donde se registraron las mayores lluvias que alcanzaron valores entre 35 y 70 mm la semana pasada. En el resto del SEA, los montos pluviométricos oscilaron entre mínimos de 01 a 05 y máximos de 20 a 25 mm.

En este contexto, llegó el fin de ciclo para el girasol (campaña 2022/2023), con una superficie sembrada de 121.700 ha, una superficie cosechada de 121.450 ha, un rendimiento promedio de 15,1 qq/ha y una producción de 183.375 tn. El resultado obtenido fue 23.188 tn menor que la campaña 2021/22 o sea, un 30,2% inferior.

Maíz Temprano

En la semana, avanzó lentamente el proceso de cosecha del maíz temprano, interrumpido por las inclemencias climáticas en el comienzo de la misma.

El grado de avance logrado hasta la fecha fue del 30 %, con un progreso intersemanal de 5 puntos y un retraso 10, en comparación con la campaña pasada.

Los resultados obtenidos no variaron, continuaron siendo muy bajos a bajos, en particular en los departamentos del norte y centro del área de estudio, porque fue donde progresó la recolección.

El rendimiento promedio en general, alcanzó mínimos entre 5 – 7 – 9 qq/ha, medios de 24 – 26 – 30 qq/ha, con máximos de 46 – 48 – 50 qq/ha, pero algunos maizales llegaron a los 60 qq/ha, siempre en lotes puntuales y aislado

Soja Temprana

En un alto porcentaje, los cultivares de soja temprana se encontraron en diferentes estadios reproductivos y como consecuencia de los eventos climáticos del mes de febrero, evidenciaron variados grados de reacciones favorables, donde cada mm de agua caída, sería fundamental para los rendimientos futuros.

La realidad de los sojales continuó siendo muy dispar, detectándose un abanico muy grande de combinaciones de varios aspectos, tales como: localización geográfica del predio, fecha de siembra o grupo de madurez, por lo que sus condiciones se modificaron en gran proporción en función de los mismos y sus posibles manejos

Regular humedad en el suelo

En la superficie total del área de estudio del centro norte santafesino, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, la disponibilidad de agua útil en los primeros 20 cm de los suelos, se encontró con diferentes realidades, desde buena a regular en localidades puntuales y de escasa a nula en otras, como consecuencia de la distribución heterogénea e irregular, de las precipitaciones registradas.