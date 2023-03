Advierten cambios en el mercado por el efecto ‘vaca loca’

Tras conocerse la suspensión temporal de las exportaciones de carne vacuna brasileña a China a causa de la confirmación de un nuevo caso de “vaca loca”, se abren en el mercado una serie de hipótesis acerca de cómo podría llegar a impactar sobre el mercado de la región y especialmente de Argentina.

En primer lugar, “es lógico suponer que tratándose del proveedor de carne vacuna más grande no solo para ese mercado sino también a nivel global, su impacto no debería pasar por inadvertido, tal como ha sucedido en episodios anteriores”, advierte un análisis del Mercado ganadero Rosgan. Sin embargo, “hay una serie de aspectos a tener en cuenta que podrían en esta oportunidad, morigerar los efectos inmediatos”.

Ningún país per se está preparado para suplantar los volúmenes que provee Brasil a China, explican los expertos. “En 2022 Brasil representó cerca de la mitad de lo importado por el gigante asiático con más de 1,1 millones de toneladas peso producto sobre un total de casi 2,7 millones de toneladas importadas por China de todo origen, récord absoluto que equivale a un 15% más que lo importado el año previo”.

Además, para el FMI, “China se está recuperando mucho antes de lo esperado, con un reciente pronóstico de incremento de su PBI del orden del 5% para este año, mejorando unos 2 puntos respecto del año pasado. Esta reactivación mantiene un interés muy positivo en los importadores chinos que lentamente han comenzado a mejorar los valores ofrecidos con perspectivas de una importante recuperación de los volúmenes importados”.

Según las últimas proyecciones dadas a conocer por el USDA en el mes de enero, “las compras en el exterior de carne vacuna podrían alcanzar este año 3,5 millones de toneladas, lo que refleja un cambio sustancial respecto de los 2,9 millones estimados en octubre pasado”. En este escenario, la lógica indica que el faltante de oferta temporario que dejaría Brasil debería ser cubierto en primer lugar por otros orígenes de Sudamérica (Uruguay y Argentina, por compartir ciertas similitudes desde lo logístico como también operacional).

Por el contrario, Paraguay, al no poder exportar a China por cuestiones de diplomacia comercial, lejos de beneficiarse podría llegar a sufrir nuevamente una mayor competencia de Brasil que luchará por colocar sus excedentes de carne en otros mercados habilitados.

Por fuera de Sudamérica, Estados Unidos se encuentra con una restricción de su saldo exportable, en tanto que, Australia, no dispone de esa carne que provee Sudamérica.



OTRO CONTEXTO

Todo va a depender del tiempo que dure la suspensión. A diferencia de 2021, en esta oportunidad Brasil ha comunicado de inmediato el caso sospechoso, suspendiendo por iniciativa propia los envíos, conforme lo establece el protocolo comercial con ese país”. Según adelantan, “este accionar lo debería eximir de cualquier penalidad, por lo que se espera que la resolución pueda efectivizarse en un lapso máximo de cuatro semanas, vehiculizado además por un acercamiento político diferente que podría llegar a plantear el flamante presidente Lula en su próximo viaje”.

Cabe recordar que en septiembre de 2021 Brasil denunció dos casos con vacas de edad avanzada. Sin embargo, la dilación en la comunicación, le costó luego más de tres meses de suspensión por parte del Gigante asiático.

“Si bien tanto Argentina como Uruguay aumentaron eventualmente su participación en ese mercado, el impacto fue morigerado por la táctica de reducción de importaciones que aplicó China”, explican desde Rosgan. “Los precios, que desde inicios de 2021 venían marcando una tendencia alcista muy sólida en medio de la recuperación de la actividad post pandemia, recibieron a raíz de este hecho, un impulso adicional hacia fin de año que terminó de espiralizar una escalada de precios que persistió hasta el primer cuatrimestre de 2022 cuando nuevamente se vuelven a desvanecer por un endurecimiento de la política sanitaria china”.

A diferencia de aquel entonces, partimos de precios muy bajos. En diciembre -último dato disponible por Aduana China- el valor promedio pagado en puertos chinos por la carne importada de todo origen se situaba en los USD 5.916, reflejando una baja del 17% respecto de pico de valores marcado en julio, como consecuencia del deterioro de la actividad económica y la menor capacidad de compra ocasionadas por las políticas restrictivas de Covid-cero.



FRENTE A LA OPORTUNIDAD

Desde Argentina, con datos de exportaciones registradas por aduana de origen, los números de enero muestran un valor promedio por toneladas embarcada de USD 3.218, acumulando una caída del 38% respecto del último pico registrado en mayo pasado, de USD 5.161 la tonelada.

En lo inmediato, “Argentina sin dudas puede crecer en volumen, aunque no tanto en precio. En el actual contexto de sequía que enfrenta nuestro país puede aparecer una mayor oferta de vacas que logren ubicarse dentro de esta ventana cuatro semanas que podría demandar la reanudación rápida de los envíos”. Pero “no debería esperarse un aumento sustancial de precios, a menos que la resolución del conflicto demande más tiempo de lo previsto por protocolo”.