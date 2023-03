Lácteos Vidal recibió un revés de la Justicia por el conflicto con ATILRA

Tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que obliga a la pyme láctea de Buenos Aires a reincorporar a los trabajadores que encabezaron el paro sindical (y eventual bloqueo) durante dos meses el año pasado, desde Lácteos Vidal, su dueña, se mostró contrariada por la decisión legal.

“Cuando yo recibí esa cautelar ya los había despedido porque hacía dos meses que estábamos sin trabajar y no podíamos seguir así. Los muchachos que sí siguieron trabajando dijeron que no iban a soportar que vuelvan, por cómo los seguían hostigando y nosotros tuvimos que llegar a esa decisión”, indicó Alejandra Bada Vázquez al diario La Nación. Según aquella situación, “estaban bloqueando y haciendo sabotaje dentro de la empresa”.

Bada Vázquez se quejó: “No se respeta la libertad de trabajo, y no me respetan a mí la libertad de decisión, eso es muy grave. Me están bloqueando la libertad de ejercer la administración de mi propia fábrica. La Justicia me impide la libertad de acción dentro de mi propiedad y de esta manera violan mi libertad de decisión sobre qué hacer en ella. Me están cuestionando una decisión tomada con anterioridad a una medida que yo no sabía que iba a pasar. Si no hay empresas no hay empleos. Tanto los trabajadores como las empresas tienen derechos y obligaciones”, agregó.

La empresaria coincidió con Juan Beluardo, uno de los abogados que la patrocina, en que hay un tinte político en este caso, por cómo se fueron hilando los hechos. Ambos indicaron que no se llamó a los empleados afectados de la fábrica a declarar y tampoco se investigó adecuadamente la situación. Beluardo mencionó que la cámara dejó firme lo que había dicho el juez, José Ignacio Ramonet, quien en octubre pasado había desestimado momentáneamente la imposición de astreintes solicitada por la parte actora, hasta tanto se contaran con mayores elementos de prueba para resolver la cuestión. “Esto lo vamos a apelar, vamos a ir a la Corte”, dijo el letrado. Esto es un antecedente laboral, cualquier empresa que quiera hacer cambios laborales, suspender o asignar otras tareas, injurias de otros empleados, a partir de esto van a tener una protección abundante. ¡Esto es un disparate!”, calificó el abogado.

Por otra parte, la pyme que exporta mozzarella a Europa, leche en polvo a Bolivia y suero a China y Corea del Sur y que habían sido interrumpidos por la falta de personal consiguió recuperar algunos de forma parcial, pero hubo otros que perdieron por esta situación: “A los mercados si no les cumplís no te vuelven a pedir. Pero la Justicia mira para otro lado y no defiende los derechos de los que queremos trabajar y dar trabajo”, dijo la empresaria.