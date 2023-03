Luego del récord de 2022, caen las exportaciones lácteas

Según las cifras definitivas de exportaciones del año 2022 con datos de la Dirección Nacional Láctea, el comercio exterior del sector en 2022 creció un 4,3% en toneladas, un 24,8% en divisas y un 7,0% en volumen de productos, comparadas con el año 2021.

“Este nivel de exportaciones sólo fue superado en el período 2011-2013 en volumen de productos, en 2011 y 2013 en monto total en dólares y fueron récord cuando se las mide en litros de leche equivalentes (litros de leche necesarios para producir esos productos), superando los 3.000 millones de litros (26,0% del total de leche producida en el año)”, informó el OCLA.

Pero en enero, “la variación intermensual de las exportaciones fue de -12,9% en volumen y de -14,9% en valor (ene/23 vs. dic/22). La variación interanual fue de -23,2% en volumen y -21,9% en valor (ene/23 vs. ene/22)”, lo cual evidencia la caída en volúmenes y en precios.

Es decir, en litros de leche equivalentes, las exportaciones cayeron el 25,7% y representaron el 21,4% de la producción total.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.802 para enero 2023, lo que implicó un incremento del 1,6% respecto a enero 2022. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.697/ton., un 2,1% por encima del año anterior.

El destino de las exportaciones (en función al monto en dólares) se conformó por: 35,6% a Brasil, 18,6% a Argelia, 6,0% a Chile, 4,8% a China, 4,2% a Rusia, Uruguay 2,7%, y Arabia Saudita 2,3%, mientras que el restante 25,8% a más de 10 otros destinos.

En cuanto a “la evolución del precio de la Leche en Polvo Entera en bolsas de 25 kgs. (nuestro principal producto de exportación), se puede ver que los precios de mediados de 2022 fueron de los más altos de los últimos 7 años, pero comenzaron un ciclo descendente, llegando en enero pasado a US$ 3.640/ton”, analizó el OCLA.

“Los precios de Argentina presentan un delay (retraso) entre el precio internacional de referencia y el precio de nuestras exportaciones, debido a que entre la concreción del negocio y su materialización (momento en que se refleja en las estadísticas) hay no menos de dos a tres meses. De todas maneras, los precios de la región para leche en polvo entera son superiores a los que indican el Global Dairy Trade y el Mercado de Futuros SGX-NZX”.