Agustín Canapino afrontará su mayor desafío en la categoría IndyCar Series

Víctor Hugo Fux



La cuenta regresiva va llegando a su fin y el debut de Agustín Canapino en la IndyCar Series está a la vuelta de la esquina.

El arrecifeño, múltiple campeón argentino, intentará fortuna a partir del fin de semana en la categoría de monoplazas estadounidense, cuando se dispute la primera fecha de la temporada en el callejero de St. Petersburg.

No será una exigencia sencilla para el "Titán", que con el Dallara - Chevrolet del Juncos Hollinger Racing iniciará su actividad oficial el viernes, cuando empiece a girar en el trazado de 2.897 metros de extensión.

Un escenario de una recta principal de 735,48 metros y una posterior de 591,31 metros, entrelazadas por 14 curvas (6 a la izquierda y 8 a la derecha), tendrán que completarse nada menos que en 100 oportunidades para totalizar una distancia de 289,7 kilómetros.

Ubicado en el estado de Florida, el trazado servirá de marco al Firestone Grand Prix of St. Petersburg (su denominación en inglés), con un cronograma que abarcará tres días, en los siguientes horarios de nuestro país:

Viernes 3 de marzo: Práctica 1, a las 17:00.

Sábado 4 de marzo: Práctica 1, a las 12:00 y Clasificación, a las 16:15.

Domingo 5 de marzo: Warm Up, a las 11:00 y Carrera, a las 14:20 (100 vueltas).



ANTECEDENTES

Su primera oportunidad grande y a tiempo completo a nivel internacional, se le presenta a los 33 años -los cumplió el pasado 19 de enero- y luego de haber recorrido un exitoso camino en la Argentina.

Fue campeón en la Copa Mégane (2007), sin ninguna experiencia previa en el deporte motor. Después de consagró en el TC Pista (2008) y más tarde hizo lo propio en Turismo Carretera y TRV6 (2010, 2011, 2012 y 2013); Súper TC2000 y TRV6 (2016); Turismo Carretera y TRV6 (2017); Turismo Carretera (2018 y 2019) y Súper TC2000 (2021), consiguiendo en total 15 campeonatos.



EL CALENDARIO

La temporada constará de 17 fechas, que se llevarán a cabo entre los meses de marzo y septiembre, de acuerdo con este detalle: Primera fecha: 5 de marzo, en las calles de St. Petersburg, Florida. Segunda fecha: 2 de abril, en Texas Motor Speedway de Fort Worth, Texas. Tercera fecha: 16 de abril, en las calles de Long Beach, California. Cuarta fecha: 30 de abril, en Barber Motorsports Park de Birmingham, Alabama. Quinta fecha: 13 de mayo, en Indianápolis Motor Speedway (circuito mixto) de Indianápolis, Indiana. Sexta fecha: 28 de mayo, en Indianápolis Motor Speedway (Indy 500) de Indianápolis, Indiana. Séptima fecha: 4 de junio, en las calles de Detroit, Tennessee. Octava fecha: 18 de junio, en Road America de Plymouth, Wisconsin. Novena fecha: 2 de julio, en Mid Ohio Sports Cars Course de Lexington, Ohio. Décima fecha: 16 de julio, en las calles de Toronto, Ontario (Canadá). Décima primera fecha: 22 de julio, en Iowa Speedway de Newton, Iowa. Décima segunda fecha: 23 de julio, en Iowa Speedway de Newton, Iowa. Décima tercera fecha: 6 de agosto, en las calles de Nashville, Tennessee. Décima cuarta fecha: 12 de agosto, en Indianápolis Motor Speedway (circuito mixto) de Indianápolis, Indiana. Décima quinta fecha: 27 de agosto, en World Wide Technology Raceway de Madison, Illinois. Décima sexta fecha: 3 de septiembre, en Portland Raceway de Portland, Oregon. Décima séptima fecha: 10 de septiembre, en Weather Tech Raceway de Laguna Seca, en Monterey, California.