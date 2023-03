Nuevas ediciones de Rock sin Río y Plaza Feria, un buen plan para el fin de semana

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela se prepara para la segunda edición de 2023 de Plaza Feria, que se llevará a cabo el sábado y domingo desde las 18:30 en la plaza 25 de Mayo y para una nueva fecha de Rock Sin Río, que esta vez se mudará del Parque Balneario Municipal al Centro Recreativo Metropolitano "La Estación".

En la plaza central de la ciudad, el paseo contará con artesanos y artesanas y su amplia oferta de artículos, y además se presentarán dj 's en vivo para amenizar la tarde noche, aunque en caso de mal clima se suspenderá. Cabe recordar que Plaza Feria cerró su convocatoria 2023 el pasado 24 de febrero y se encuentra ahora evaluando las propuestas recibidas para pasar luego a la instancia de fiscalización.

Por otro lado, también este fin de semana, se llevará a cabo la segunda edición de Rock sin Río, uno de los ciclos más esperados del programa Verano Acá, que ofrece un escenario para que se luzcan bandas de distintos subgéneros. El evento tendrá lugar este viernes 3 y sábado 4 a partir de las 21:30, en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” ubicado en Av. Roque Sáenz Peña al 500.

En este segundo encuentro se podrá disfrutar de las presentaciones de las siguientes agrupaciones rafaelinas emergentes y de destacada trayectoria según el siguiente programa:

- El viernes actuarán Eme; Liverpool; Siempre hay algo para hacer; Mutismo y Las Vivencias del Negro Pablo.

- El sábado saldrán a escena Seba Duarte; FF&Co.; Hexaground; The Basin; Los Cuervos.

En ambas jornadas además, se desarrollarán actividades especiales: entrevistas y proyecciones audiovisuales a cargo de Rafaela Tiene Rock (que además transmitirá por radio el evento en vivo) y Lostkidz (que realizará también una cobertura fotográfica), emprendedores, feria de música y servicio de cantina.

Esta propuesta cuenta con la adhesión del Círculo de Músicos de Rafaela, respondiendo a un trabajo transversal constante que la Secretaría viene implementando con diversas agrupaciones; entre ellas CIMURA, Rafaela Tiene Rock y el Club Quilmes.



SOBRE LOS ARTISTAS DE

LA AGENDA DEL VIERNES

• Eme

“Soy un artista urbano, tengo 20 años y me dedico a hacer trap y rap, fundamentalmente. Empecé hace 5 años junto a Ralph, el que hoy en día sigue siendo mi productor y amigo. Buscamos que la gente nos empiece a conocer con esto que tanto nos gusta y apasiona, y el Rock sin Río nos pareció una hermosa oportunidad para comenzar”.



• Liverpool

Liverpool es una banda explosiva, dispuestos a dejarlo TODO en el escenario, saben lo que tienen y hasta dónde quieren llegar, simplemente a lo más alto…

Está conformada por Thiago Schanz en voz y guitarra, Piojo en guitarra principal, Tosetto en bajo y Ema Flowers en batería.



• Siempre Hay Algo Para Hacer

“Los Siempre Hay Algo Para Hacer somos un trío de pop-punk, hacemos canciones sobre desamor, emociones y sentimientos, le cantamos a la depresión tratando de liberar el corazón. SHAPH somos Gian, Mateo y Nico”.



• Mutismo

Mutismo es por sobre todo punk alternativo sobre llorar a quien haya que llorar y enfrentar a quien haya que enfrentar, la amistad y el desamor siempre están presentes en sus temas. Vienen de tocar en febrero en Rosario, en Floyd Rock Pub. En 2021 sacaron Lo existencial (doble sencillo) que incluye las canciones Mejor que nadie y Mi existencialismo barato, y a lo largo de 2022 tres canciones más, todo esto puede ser encontrado en Spotify y en las demás plataformas digitales.



• Las Vivencias del Negro Pablo

“Somos Las Vivencias del Negro Pablo, una banda de cuatro integrantes: Lolo (cantante), Nico (baterista), Lucas (guitarrista) y Malvi (bajista). Tenemos actividad desde noviembre de 2021. Hacemos géneros muy variados entre el metal pero nos gusta llevar nuestra música del lado del grindcore”.



SOBRE LOS ARTISTAS DE LAS

PROPUESTAS DEL SÁBADO

• Seba Duarte

“Soy Seba Duarte, cantante y compositor, de muy chico que me interesa la música y fui parte de diversos proyectos musicales, actualmente estoy iniciando mi carrera cómo solista, pueden encontrar todo mi material en YouTube @sebaduarte”



• FF&Co.

Francisco Ferrer y Compañía (FF&Co.) se trata de un proyecto solista basado en el rock alternativo, fusionando rock, jazz, funk entre otros. Este proyecto nació en 2018 subiendo temas de forma autónoma a las redes y a todas las plataformas digitales. Estos temas, más algunos covers tanto de bandas internacionales como nacionales son interpretados por 4 músicos, ellos son Franco Zárate en batería y percusión, Juan Miretti en guitarra, Nicolás Previotto en saxo y bajo, y Francisco Ferrer en voz y bajo. En 2022 salieron a tocar por primera vez.



• Hexaground

Muertos y renacidos infinitamente en distintas épocas sin Luna, Hexaground vuelve a resurgir de entre las llamas del inframundo con el fin de propagar la última peste sobre una ciudad olvidada en el tiempo. Frecuencias bajas y potentes alaridos envueltos en ritmos de Nü metal provocarán la extensión de la nueva era de la oscuridad.

Con el señor “Aquelarre” como primera guitarra, “Jota” como segunda guitarra, “Tuki” en batería, “Cabra” en el bajo y “Negrito” y “Virus” en las voces, Hexaground buscará inyectarse y perturbar el lado más retorcido de la mente...



• The Basin

The Basin es una banda integrada por Regi en voz, Agus en guitarra, Santi en percusión y Catisol en bajo. A estos 4 “desafinados” les gusta variar entre el rock alternativo y generalmente disfrutan tocando covers.



• Los Cuervos

Los Cuervos es una banda de rock and roll formada en diciembre de 1992. Fueron una de las bandas con más proyección de la ciudad, grabando su disco “Buena Suerte”, editado en 1996 con el sello porteño Vaivén, tocando en canales de la TV nacional, y llenando cada sala o show que la ciudad les ofreció. Integrada por miembros de la legendaria banda de Heavy Metal de los ochenta Motor Perpetuo, Los Cuervos se inclinaron por la canción y dejaron un legado que fue comprobado con cada regreso a los escenarios. Actualmente está conformada por Víctor Cogno en primera guitarra, “Charly” Alcaraz en guitarras, armónicas y voz, Marcelo Walter en bajo y coros, Fernando Barreto en batería y Luis Burgi en guitarra y voz.