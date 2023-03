Gremios docentes piden una nueva oferta y mantienen el paro de la próxima semana

Ya iniciado el primer paro docente del 2023 de 48 horas, que impidió que el ciclo lectivo en la provincia se ponga en marcha este miércoles, y tal como viene aconteciendo durante los últimos 11 años de manera ininterrumpida, en donde nunca se cumple con la fecha estipulada para el inicio de las clases por los distintos gobiernos provinciales, hecho que sucederá finalmente este viernes 3 de marzo, este miércoles los docentes santafesinos afiliados a AMSAFE se movilizaron en masa en la sede del Ministerio de Educación de la ciudad de Santa Fe para expresar el rechazo a la propuesta de aumento salarial y condiciones de trabajo presentada por el gobierno provincial en la última reunión de la mesa paritaria.

De la multitudinaria concentración, participaron también los compañeros de SADOP, y sumaron su presencia y solidaridad con la lucha docente los secretarios generales de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, y de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Santa Fe, José Testoni. Una vez reunida la multitud hicieron uso de la palabra, Cristina Orrego, de AMSAFE General Obligado; María José Alonso, de AMSAFE San Jerónimo; María José Marano, de AMSAFE La Capital, y los dirigentes de SADOP, Martín Lucero y Pedro Bayúgar.

Ya enfocado en el conflicto provincial y ante los rumores de una nueva convocatoria por parte del gobierno sujeta a la suspensión de las medidas de fuerza votadas en la Asamblea, Rodrigo Alonso, el secretario de AMSAFE, expresó de manera efusiva, con un discurso casi "electoral", que "nos solicitan que levantemos el paro. El plan de lucha lo definen los compañeros y las compañeras en cada escuela votando, no hay motivo para suspender la medida de fuerza. Si el gobierno quiere solucionar el conflicto, que presente una propuesta que tenga en cuenta las necesidades reales de los trabajadores de la educación”.

A lo que agregó que “todo gobierno tiene que entender que con los docentes no va a poder. Lo intentaron y estuvimos de pie, resistimos con fuerza. No nos pueden ganar porque estamos unidos, tenemos fortaleza. Por la escuela pública, por los derechos de los trabajadores de la educación, mucha fuerza compañeras y compañeros; a seguir luchando, el triunfo está en nuestras manos".

En tanto, Alonso recalcó que por estatuto gremial la Comisión Directiva no tiene facultad para levantar el paro “ratificado por una asamblea donde votaron más de 31.000 compañeros”. “Si el gobierno quiere solucionar el conflicto tiene que convocar con una nueva propuesta y que esa propuesta cubra las expectativas que tenemos todas las trabajadoras, todos los trabajadores de la educación. Estamos abiertos al diálogo, en ningún lado dice que porque haya paro no nos pueden convocar a la paritaria. Nosotros esperamos que el gobierno de la provincia solucione este conflicto, pero no se soluciona con solicitudes, sino con una nueva propuesta”, añadió el gremialista. En ese sentido, aseguró que los docentes concurrirán a una nueva convocatoria, en la fecha en que se produzca, “pero eso no implica el levantamiento de la medida de la semana que viene. Hay una resolución de asamblea que nosotros la ratificamos”.



PRESENCIA DE AMSAFE CASTELLANOS

Mientras tanto, un grupo de representantes de la seccional AMSAFE del departamento Castellanos, encabezada por el titular Adrián Oesquer, estuvo presente ayer en la manifestación que se realizó en la capital provincial. "Tenemos una resolución de asamblea que determina un paro de 48 horas los días 1 y 2, de no haber nueva propuesta los días 7 y 8, cualquier determinación o modificación se debe dar en el marco de una nueva asamblea", le había comentado el delegado departamental a este Diario en la víspera.



"TIENE QUE HABER UNA PROPUESTA"

“No hay ninguna razón para levantar el paro”, resumió Pedro Bayúgar en medio de la movilización dispuesta para este miércoles y de la primera jornada de paro, que en el sector privado alcanzó un 90% de adhesión y en el caso de las escuelas públicas un 100%, siempre según las entidades sindicales. El dirigente estableció que el requisito para revisar el plan de lucha sería una mejora en la propuesta que, a su entender, podría pasar por “mayor cantidad, mejor distribución, mecanismos concretos de revisión”. Por otra parte, estableció que “en cuanto a los salarios y en cuanto a las condiciones de trabajo, son cuestiones que nosotros debemos seguir tratando, como son escalafones y concursos, protocolos para el caso de abuso de menores, protección de los docentes cuando intervienen en esas denuncias. En fin, cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la escuela que en este momento el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo se han negado a tratar”.

No obstante, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, ratificó este miércoles que se va a realizar una nueva propuesta salarial a los docentes -el aumento del 33,5% escalonado fue rechazado por todos los gremios- pero condicionó la convocatoria a una nueva reunión paritaria al hecho de que se levante la medida de fuerza dispuesta para el 7 y 8 de marzo venidero.