Nuevas luminarias led en barrio Güemes

El intendente Luis Castellano, junto a parte de su equipo de gestión, el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Güemes, Juan Oliva, vecinos y vecinas recorrieron el martes la nueva obra de recambio de luminarias a luces led efectuada sobre calle Luis Maggi en el tramo Octavio Zóbboli-Aragno.

El mandatario local, los vecinos y vecinas del lugar coincidieron en un diálogo que tuvo como valor destacado la mejora de la calidad de vida de quienes habitan ese sector de nuestra ciudad plasmado en la obra antes mencionada, la ejecución de obras de pavimento y el constante mantenimiento y mejora de los espacios públicos.

Juan Oliva, presidente de la Comisión Vecinal del barrio Martín Güemes, expresó su alegría por los avances que viene teniendo el barrio: “Estamos muy contentos. Hemos hablado con los vecinos, recorriendo el barrio, viendo cómo quedó iluminada la calle Luis Maggi”. “Es muy bueno contar con el apoyo de la Municipalidad. La sede de nuestra vecinal fue pintada, está renovada, nuevo pavimento, ahora nuevas luminarias. Es importante dialogar y seguir trabajando juntos por el bien de nuestro barrio”, dijo.



APOYO PERMANENTE

Silvana, vecina del barrio, mostró su satisfacción por la obra concretada: “Se nota el cambio con las nuevas luces. Al bajar desde la ruta se puede ver de otra manera este sector. También nuestra vecinal y la plaza han mejorado. Se hizo mucho y solos no podemos. Por eso contamos con el apoyo de la Municipalidad”.

Horacio Dominino, jefe de Electrotecnia, detalló que el Municipio sigue con el recambio de “luminarias de vapor de sodio a led. Esto es posible gracias al apoyo que nos brinda el Gobierno Provincial a través del Plan Incluir”.

“En este caso, hemos cambiado 70 luminarias en calle Luis Maggi en el trayecto que va desde bulevar Lehmann hasta Aragno. Esto permite un ahorro energético ya que este tipo de luminarias consume un 50 por ciento menos que el viejo sistema y aportan al cuidado del ambiente ya que no son contaminantes”, explicó. Vale acotar que la inversión es cercana a los 4.000.000 pesos.



DIÁLOGO Y GESTIÓN

Maximiliano Postovit, secretario de Prevención en Seguridad, resaltó que “este es el resultado de las gestiones y el diálogo permanente entre el intendente Luis Castellano, el presidente de la vecinal y los vecinos con el fin de activar este proyecto que incluye mejorar la iluminación de las principales calles del barrio Güemes”. “Esta obra brinda no solo seguridad al tránsito sino también en materia de prevención para quienes habitan y transitan por este sector. Este es un proceso escalonado en donde estamos trabajando con la intención de continuar con las calles interiores de los barrios, a futuro. Esto muestra a un Estado presente que brinda respuesta a los vecinos”, concluyó. De la recorrida también participó la coordinadora de Relaciones Vecinales, Vanesa Macagno.