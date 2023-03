Fernández con su último discurso en el Congreso

El presidente Alberto Fernández encabezará hoy su cuarto y último discurso ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 141° Período de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, oportunidad en la que se volverá a ver cara a cara con la vicepresidenta Cristina Kirchner en medio de los conflictos internos que atraviesa el Frente de Todos por las candidaturas electorales.

"Va a ser una actividad protocolar en la que se van a encontrar el Presidente y la Vicepresidenta, no le busquen más vuelta al tema", sentenció a NA una importante fuente del Ejecutivo nacional, quien buscó bajar la expectativa que se generó alrededor del reencuentro público de los máximos dirigentes de la coalición gobernante.

El discurso de Fernández -quien ayer inauguró obras sanitarias en Morón- frente al Parlamento transcurrirá en medio de las tensiones que existen entre la Casa Rosada y el kirchnerismo, acentuadas por el armado electoral de cara a las elecciones de este año, sumado a que el Presidente deberá tomar asiento junto a Cristina Kirchner, con quien no comparte actividad desde hace meses.

Según supo NA, el jefe de Estado realizará "un repaso de los logros de su gestión y planteará los desafíos que quedan por delante", a pocos meses de concluir con su tarea al frente del Ejecutivo nacional.

Desde Balcarce 50 anticiparon que la alocución de Fernández se extenderá al menos durante una hora y media, donde abordará una amplia gama de temas y reflotará algunos proyectos de ley que no fueron tratados por el Congreso de la Nación por negativa de la oposición.

En medio de la polémica por el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el Ejecutivo nacional, los miembros del máximo tribunal resolvieron que serán representados en el Congreso por dos de los integrantes: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

En cuanto al discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, el canciller Santiago Cafiero aseguró que tendrá "el objetivo de vencer el desánimo" y no aprovechará la oportunidad para "una cuestión electoral o partidaria".

En declaraciones radiales, el funcionario nacional confirmó que no podrá asistir al Congreso por encontrarse cumpliendo con agenda oficial en el exterior del país, pero confió en que las palabras del jefe de Estado serán de tinte "esperanzador".

De esta manera, Alberto Fernández dejará inaugurado el nuevo periodo de sesiones ordinarias en una ceremonia prevista para las 11, en el recinto de la Cámara de Diputados, donde Cristina Kirchner será la encargada de los rigores formales del acto y de recibir al mandatario en la explanada del Palacio Legislativo.

La ex mandataria, quien estará acompañada por la titular de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau, será la encargada de escoltar al Presidente hasta el salón Azul del Senado de la Nación para la firma del libro de actas.

Fernández, quien en la tarde de este martes permaneció en la Residencia de Olivos para terminar los detalles finales de su último discurso, tendrá entre sus espectadores a los integrantes del Gabinete nacional, los gobernadores y miembros del Poder Judicial y de la diplomacia.



OPERATIVO DE SEGURIDAD

Un importante megaoperativo de seguridad se llevará a cabo en la zona del Congreso nacional, donde el presidente Alberto Fernández brindará un discurso en el marco de la apertura de la Asamblea Legislativa. El despliegue de policías de la Ciudad y de la Federal en ese lugar dificultará el tránsito vehicular en la Capital Federal, ya que también habrá manifestaciones en los alrededores.

Personal de la Policía Federal se encargará de la seguridad del Congreso hacia el interior del mismo. Si bien las palabras del mandatario nacional están previstas para las 12:00, la Policía de la Ciudad cerrará el paso de vehículos en algunos sectores del territorio porteño desde las 7:00.



MOVIMIENTOS SOCIALES

Los movimientos sociales que integran el oficialismo decidieron enviar "una delegación mínima" para acompañar desde la calle el discurso del presidente Fernández ante la Asamblea Legislativa. "Una delegación mínima irá, pero ya aclaramos que no apoyamos la reelección", resaltaron a Noticias Argentinas fuentes del sector, a pesar de que en un principio habían decido no movilizar a la Plaza del Congreso.

La determinación, que había sido tomado por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con el objetivo de no quedar envueltos en el proyecto albertista de posicionar al jefe de Estado como candidato natural a reelegir. (NA)