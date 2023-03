El Banco Central cerró el peor febrero en 20 años

El Banco Central (BCRA) pudo comprar ayer US$ 20 millones con sus intervenciones cambiarias, pero cerró el peor febrero de los últimos 20 años, con ventas por US$ 890 millones.

La venta neta mensual más elevada en febrero se había producido en 2015, cuando totalizó unos US$ 400 millones.

En este escenario, el dólar blue extendió su tendencia a la baja, ya que perdió $2 este martes y se aleja más de los $380.

El tipo de cambio informal cerró a $375. Así, pierde $4 en dos ruedas y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 90,1%.

De cara al cierre del mes, el blue anotó su primera baja desde septiembre del año pasado y la mayor desde agosto 2022 cuando cayó $6 en el mes.

En enero el dólar informal avanzó $35 (+10,1%), mientras que en lo que va de febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%).

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $29 después de cerrar el 2022 en $346.

En 2022, el dólar informal avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar 2021 en los $208. (NA)