El campo pidió al Gobierno que cumpla con las medidas anunciadas

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, declaró ayer el "estado de alerta y movilización" de la entidad y le exigió al Gobierno nacional una respuesta a los reclamos del sector antes del lunes 13 de marzo, mientras alentó a sus representados a evaluar una marcha hacia la ciudad de Buenos Aires para sostener sus pedidos.

"Nos mintieron y tenemos que exigirles que nos cumplan", señaló Achetoni, haciendo referencias a las medidas que el gobierno nacional había anunciado en enero en favor de los productores agropecuarios.

"Le damos hasta el lunes después de Expoagro (13 de marzo) para que cumplan con lo coyuntural, pero también tenemos que preparar una marcha a Buenos Aires para reclamar por las medidas de fondo", señaló el dirigente ruralista al cierre del acto.

La Asamblea se realizó en el cruce de la Autopista Rosario- Buenos Aires con la Ruta 90 en la zona de Villa Constitución. También participaron los presidentes, Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Nicolás Pino, de Sociedad Rural Argentina (SRA), y Elvio Laucirica de CONINAGRO.

Achetoni exhortó al gobierno a que antes del lunes 13 de marzo responda en forma efectiva a la suspensión de los embargos, juicios pagos de anticipos de ganancias, y los procesos de pasivos en los bancos. "Esto es en primera instancia porque son medidas para la coyuntura y desde hoy nos declaramos en alerta y movilización", señaló el titular de FAA.

Con relación a los reclamos estructurales, Achetoni instó a los productores a preparar una marcha hacia la Casa Rosada y el Congreso para exigir las medidas de fondo que necesita el sector como es la unificación del tipo de cambio y la eliminación de las retenciones: "No le saco el c… a la jeringa", exclamó en relación a su compromiso con una medida de ese estilo.

La expresión vino a rechazar versiones sobre cierta complacencia de los dirigentes ruralistas y el gobierno, que ponían en tela de juicio el compromiso con los reclamos históricos de los productores. "Vayamos programando asambleas para decidir cuándo vamos a movilizar al Congreso y la Casa de Gobierno para que dejen de arrodillarnos", enfatizó.

Asimismo, apuntó contra la oposición por frenar el funcionamiento del Parlamento: "Si no quiere abrir el Congreso vamos a abrirlo a patadas". “El campo representa un 70% de los aportes (al Estado). Vamos a interpelar a quienes nos representan para que generen las políticas públicas que estamos necesitando. Hay países vecinos que no tienen retenciones ni dualidad cambiaria, cuentan índices de pobreza muy menores a los nuestros. Vergüenza les tiene que dar a quienes nos representan, a patadas abramos el Congreso, si no quieren abrirlo, para pedir por las políticas que hacen falta”, enfatizó Achetoni.

A su turno, Pino aseguró que "no sólo le hablaremos a Fernández (Alberto, presidente), a Massa (Sergio, ministro de Economía), y a Scioli (Daniel, precandidato a presidente), sino también a Larreta (Horacio Rodríguez, precandidato a presidente), a Bullrich (Patricia, precandidata a presidenta), a Milei (Javier, precandidato a presidente) para que exprese claramente cómo van a manejar el campo argentino.

Por su parte, Laucirica destacó el diálogo entre posiciones encontradas en la Mesa de Enlace y defendió "la honestidad" con la que se manejan los dirigentes. "A todos nos duele la pobreza y los productores chicos que se pierden. Tenemos que exigirles a los que son alternativa de poder que nos digan cómo van a solucionar este quilombo que hoy tenemos, y a los que están, que empiecen a tomar medidas", consideró.

En igual sentido se pronunció Chemes, que también se mostró molesto por algunas expresiones que cuestionaban el accionar de los dirigentes. "Nosotros 4 no respondemos a un capricho personal, respondemos al mandato de las entidades, de nuestros consejos y mesas ejecutivas. Que quienes estamos acá no compartamos metodologías de lucha, no quiere decir que no compartamos el mismo objetivo. Sostengamos la institucionalidad, porque no debemos mostrarnos débiles en la lucha que tenemos que llevar adelante. Cuidado cuando acusemos e insultemos, porque esto debilita el funcionamiento de las entidades", dijo.

Desde hora temprana los manifestantes se desplegaron a lo largo de la arteria que une Rosario con Buenos Aires en respaldo a los pedidos de medidas urgentes. Con automóviles, camionetas y tractores, los productores se agruparon en diferentes sectores cercanos a los pueblos y ciudades mostrando de esta manera el compromiso con la decisión adoptada por la dirigencia agropecuaria.

Por su parte el Gobierno rechazó la protesta y se mostró decepcionado por el discurso del sector agropecuario. "No se puede decir que el Estado no está presente", lanzó el secretario de Agricultura Juan José Bahillo. Para los productores, las medidas fueron insuficientes y no se han implementado en su totalidad. (NA)