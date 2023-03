Se aprobó el nuevo cuadro tarifario solicitado por la EPE

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la resolución 185/2023, autorizó la actualización de los cuadros tarifarios solicitados por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), luego de la audiencia pública realizada el 17 de febrero.

En la norma, el Ministerio considera pertinente la solicitud, por cuanto los incrementos planteados para el año 2023 sobre las pequeñas demandas en sus tres niveles de segmentación, comercial e industriales, no superan la pauta de inflación proyectada.

Las tarifas promedio de la EPE se han mantenido por debajo de la inflación y el índice de salarios acumulado, habiéndose mostrado en la audiencia que los materiales y servicios específicos para la actividad, han aumentado muy por encima del índice de precios. La medida busca asegurar la prestación del servicio público de energía eléctrica, efectuar la operación, mantenimiento y comercialización, y ejecutar las inversiones ara la expansión de la red de transmisión y distribución.

Por este motivo, aprueba la propuesta elevada por la EPE, que implica una variación sobre la tarifa promedio vigente del 34,8%, a partir de los consumos del 1 de marzo. Como se resolvió el año pasado, la empresa propone para este período la incorporación de un indicador ponderado que permita evaluar, a partir de los 180 días de aplicado la actualización, la valuación de índices INDEC representativos de materiales, mano de obra y servicios, que conforman la estructura de costos para la prestación del servicio, pudiendo solicitar su aplicación, con un tope máximo del 20%.

Además, el Ministerio requiere, como ejes estratégicos, sostener los niveles de recupero de energía anual a partir de acciones de inspección de suministros y operativos especiales; y avanzar en el desarrollo del Programa EPE Social, cuyo objetivo consiste en la ampliación y mejoras del servicio en barrios populares, permitiendo la inclusión eléctrica de sus vecinos.

También pide mantener el crecimiento mostrado en los últimos tres años en relación a la ejecución del plan de obras e inversiones. El mismo muestra el mayor nivel de recursos y ejecución para el período 2018 – 2022, atendiendo los incrementos de demanda de potencia y energía.



Los detalles particulares para las distintas categorías de usuarios se pueden visualizar en la página web de la empresa www.epe.santafe.gov.ar, y para los residenciales, en el simulador de tarifa, de acuerdo al nivel de segmentación de subsidios.



Mientras tanto, según aseguró el presidente de la compañía, Mauricio Caussi, ese incremento se ubicará por debajo de los salarios. "Permite continuar con la premisa fundamental del gobierno de Omar Perotti, es decir: vamos a cerrar la gestión con una tarifa eléctrica que aumentó por debajo de los salarios", destacó Caussi en conferencia de prensa. En tal sentido, argumentó que ese aumento está pensado en la necesidad de la adecuación de la tarifa para continuar con el proceso de mejora en la calidad del servicio y potenciar la oferta energética provincial. Caussi dijo que desde su gestión están "convencidos de que la decisión tarifaria tiene que ser una decisión política que lea, que interprete el momento económico, el momento social". Por eso apuntó: "Tenemos que buscar un equilibrio: una tarifa que cuide el poder adquisitivo de la familia y que no sea funcional al proceso inflacionario, sino que contribuya a moderarlo, que le dé competitividad al sector productivo, pero que también permita sostener el nivel de inversión de la EPE". "Una familia que posee un consumo bimestral de 600kw en promedio, que es un consumo racional, va a tener un incremento mensual de $3 mil, de modo que el costo de energía diaria que va a pagar no supera los $400", según precisó. En tanto, agregó que "los otros usuarios residenciales afrontarán un costo de entre un 20% y 25%, inferior al subsidio nacional".