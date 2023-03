El gobierno busca reabrir la paritaria docente antes del próximo paro

Sin ninguna posibilidad de que se levante la primera medida de fuerza del año de los docentes por 48 horas, prevista para este miércoles 1 y jueves 2 de marzo, fecha en que se debería haber iniciado el ciclo lectivo 23 en el territorio santafesino, tanto público como privado, la ministra de Educación, Adriana Cantero, solicitó mediante nota al Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Empleo una nueva convocatoria a la paritaria del sector docente, para realizar la propuesta referida a las condiciones salariales y laborales del sector; requiriendo a la entidad gremial que suspenda la medida de fuerza anunciada para la próxima semana.

Ante esto, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, trasladó la solicitud a los gremios docentes, a quienes requirió que “suspendan la medida de acción directa, dispuesta para los días 7 y 8 de marzo del corriente año, a los fines de materializar la convocatoria en los términos de la nota que se adjunta”. Tal como detalla la nota firmada por la ministra Cantero, “el objetivo es dar un paso más al empeño de asegurar a las y los estudiantes santafesinos su derecho a clases”.

Cabe destacar que el viernes pasado, los docentes provinciales rechazaron la oferta salarial del gobierno santafesino (33,5% de aumento escalonado en tres cuotas) y lanzaron un paro de 48 horas para este miércoles y jueves, las dos jornadas iniciales de clases. En el caso de que no se mejore la propuesta económica, ambos sindicatos Amsafé y Sadop anticiparon que habrá otro paro de 48 horas para el 7 y 8 de marzo, para los que justamente el gobierno solicita se levante la medida. Las escuelas secundarias de orientación técnica nucleadas en Amet tampoco iniciarán el ciclo lectivo.

Hay que señalar que durante la jornada de este lunes, el gobernador Omar Perotti, en una nueva visita a su ciudad natal, defendió la propuesta inicial de su gestión al sector docente. Dijo que la oferta provincial es "muy buena porque iguala la nacional y contiene revisiones muy cercanas". “Siempre hay opciones de seguir mejorando y analizando cómo impacta y cómo hay un sector de incentivos que se puede mejorar o adelantar”.

Tal como estaba planificado, este miércoles 1° de marzo no comenzará en la provincia de Santa Fe el ciclo lectivo 2023, ya que los gremios docentes de AMSAFE, Sadop, UDA y Amet resolvieron efectuar una medida de fuerza con dos jornadas de paro por 48 horas, con lo cual las clases estarán comenzando el próximo viernes en todo el territorio.



MOVILIZACIÓN

Mientras tanto, para hoy, el gremio que nuclea a los docentes públicos de la provincia (AMSAFE) también convocó a una concentración provincial. Bajo la consigna "Las clases comienzan en la calle", las trabajadoras y los trabajadores de la educación se concentrarán desde las 10 frente al Ministerio de Educación (Av. Arturo Illia 1153), en la capital provincial.



"ESPERAMOS UN

NUEVO LLAMADO"

Por último, tanto AMSAFE como Sadop anunciaron que de no haber una nueva convocatoria con propuesta salarial se realizaría otra doble medida de fuerza para los días 7 y 8 de marzo, con distintas acciones de reclamo y participación en todas las actividades del 8M (día de la Mujer). Con respecto a esta situación y al pedido del gobierno a los docentes de levantar los paros del 7 y 8 para retomar paritarias, Adrián Oesquer, el delegado de AMSAFE Castellanos, le comentó anoche a este Diario que "nosotros tenemos una resolución en Asamblea por el voto de más de 30 mil compañeros que determinó el inicio de un plan de lucha en rechazo de la propuesta que realizó el gobierno con un paro de 48 horas que se hará efectivo a partir de hoy y mañana, y de no haber una nueva propuesta está planteado una nueva medida de fuerza de 48 horas para los días 7 y 8 del corriente mes. Si hay una nueva propuesta por parte del gobierno debería ser analizada, evaluada y votada por las bases también, como es el procedimiento que utiliza AMSAFE para tomar las decisiones. Así que esperamos que haya una nueva propuesta y que podamos tener la posibilidad de ponerla en consideración. En principio, AMSAFE no puede revocar una decisión de asamblea por su cuenta, así que para tratar de evitar el paro de la semana que viene debería haber una nueva propuesta y una nueva convocatoria a asamblea provincial para determinar la aceptación o el rechazo de la misma".