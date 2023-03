Copa de Verano para CRAR A

El domingo se jugó la jornada de cierre de la Copa de Verano de la Federación de Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, que fue preparatoria para el torneo Apertura de la Zona Rafaela A1, el cual dará inicio el venidero fin de semana. En las instalaciones del sintético de CRAR, los dos equipos del Círculo Rafaelino definieron el primer puesto, tal como se había estipulado luego de la fase previa disputada hace dos semanas en Humboldt.

El partido finalizó para CRAR A frente al B por 4 a 0, con goles de Emilia Audisio, Guadalupe Vannay, Agostina Acosta y Guillermina Astudillo.En el encuentro por el tercer puesto, Sarmiento de Humboldt y Juventud de la misma población empataron 1 a 1, ganando Sarmiento en los penales.

La Copa de Plata fue para 9 de Julio de Rafaela, que derrotó por 4 a 0 a Empleados Telefónicos de Entre Ríos con tres goles de Catalina Martinez y el restante de Camila Rodriguez.



PROGRAMA DE LA PRIMERA FECHA

El sábado 4 y domingo 5 de marzo se pondrá en marcha el campeonato Apertura A1 de la Región Rafaela de Damas, organizado por la FOSH. Se jugará en todas las categorías.

Cabe mencionar que en el caso del partido entre Bella Italia y Juventud de Humboldt, se enfrentarán en primera y reserva, mientras que en inferiores los partidos serán entre Atlético de Rafaela y Juventud. Los horarios de inicio en primera división son las 16 horas.

Los partidos a disputarse por la primera fecha son los siguientes:

Sábado 4: a partir de las 10 en cancha de Charabones de San Francisco, 9 de Julio de Morteros vs. CRAR. (Sub 14, Sub 16, Sub 12, Intermedia y Primera).

En cancha de CRAR: a partir de las 11.30 Sportivo Norte vs. Charabones (Sub 14, Sub 12, Intermedia, Primera).

Domingo 5: en cancha de CRAR, Atlético de Rafaela vs. Juventud de Humboldt, a partir de las 11.20 (Sub 14 y Sub 12).

Bella Italia vs. Juventud (Intermedia y Primera).

En cancha de Sarmiento de Humboldt: Sarmiento vs. 9 de Julio de Rafaela, a partir de las 10 (Sub 14, Sub 16, Sub 12, Intermedia y Primera).



PRO LEAGUE

El seleccionado masculino de hockey sobre césped de Argentina, Los Leones, venció ayer a Australia en definición por penales luego de haber empatado 2 a 2 en tiempo regular, mientras que Las Leonas perdieron con Australia 2-0, en sendos partidos de la edición 2022-2023 de la FIH Pro League.

Los Leones, que comenzaron perdiendo ante Australia por 2 a 0, lograron revertir el marcador y empataron 2 a 2, para luego quedarse con la victoria en la definición por penales australianos que ganaron por 4 a 2.El partido se jugó en la ciudad de Hobart y los argentinos sumaron el punto bonus por haberse quedado con el triunfo en el desempate.

Los Leones le ganaron al seleccionado australiano que es el número uno del ranking mundial y se había puesto en ventaja con goles de Jeremy Hayward a los 15 y a los 23 minutos. Argentina llegó al empate a través de Matías Rey y Tobias Martins a los 49 y 54 minutos, respectivamente. El equipo albiceleste volverá a jugar el jueves ante España a las 5 (hora argentina).

Por su parte, Las Leonas perdieron ante las australianas por 2 a 0 y el próximo jueves jugará su segundo encuentro ante Estados Unidos.Australia abrió el marcador con el gol de Amy Lawton a los dos minutos de juego y tras esa ventaja las locales manejaron el desarrollo del juego y a los 18 minutos ampliaron el resultado por intermedio de Renee Taylor.

Las argentinas son las campeonas del certamen en la pasada edición y están en lo más alto de la clasificación con 14 puntos.