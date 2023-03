El Profe de los ascensos

(Por Darío Gutiérrez). - Cuando el domingo 12 de febrero 9 de Julio logró el ascenso al Federal A en Santiago del Estero, Diego Burkhard consiguió ampliar una marca inédita entre los preparadores físicos de Rafaela hablando de fútbol. En 2005 fue el preparador físico de aquel Ben Hur que subió del entonces Argentino A al Nacional B; en 2011 también fue el protagonista como Profe del retorno de Atlético a Primera División (esas dos felices experiencias junto a Carlos Trullet como técnico) y recientemente con el León, del Regional Amateur al primer escalón profesional acompañando a Marcelo Werlen.

A los 51 años, y recordando también haber sido parte del ascenso con San Martín de Tucumán a la Superliga junto al Yagui Forestello, tiene cuatro estrellas que son un gran motivo de orgullo. Pero en lo particular nos dejó las sensaciones de esas satisfacciones con los tres clubes más importantes de nuestra ciudad.

"La verdad que ha sido una gran alegría, en el andar de los torneos uno no se lo pone a pensar, pero cuando ocurre, te lo dicen y te lo hacen saber el haber tenido esa dicha es para sentirse orgulloso. Lo de San Martín para mí fue muy importante, pero ascender con los tres clubes de esta ciudad te hace sentir muy contento".

Diego, al margen de ser de nuestra ciudad, tiene un conocimiento muy claro de la gente de cada Club. De hecho, en Rafaela solamente no trabajó en Ferrocarril del Estado, recordando que en sus comienzos allá por 1995 en Quilmes, a la temporada siguiente le tocó trabajar en aquella recordada Alianza Sportivo-Quilmes. Por eso puede definir perfectamente cada ascenso:

"Las tres instituciones (en referencia a sus ascensos) son distintas. No sé en qué, pero cada una vive la pasión a su manera. El ascenso con Ben Hur me agarra como muy jovencito, el de Atlético donde ya estaba maduro, y este ascenso con el 9 me toma no digo en el cierre de mi carrera, pero en un momento donde dije 'me quiero quedar por acá'. Entonces el primero porque fue el primero se disfrutó así, el segundo en una institución muy importante y como se dio, con un equipo de Atlético que ascendió cuatro fechas antes jugando maravillosamente, y dos fechas antes fue campeón en cancha de Unión; y acá en 9 de Julio con un trabajo de dos años forjando este equipo, haberlo coronado fue especial. Cada uno tuvo su sabor, porque las tres instituciones son distintas".

En sus recuerdos de esas consagraciones, también valoró que hubo situaciones diversas en los planteles. "Quizás el de Ben Hur fue con jugadores que habíamos traído en buen número, el de Atlético estuvo muy bueno porque me acuerdo que en el partido con Atlético Tucumán donde ascendemos de 18 jugadores, 13 eran de la institución; y en el 9 muchos chicos son del club, y otros que sumamos que venían anteriormente".

Como es casi normal cuando se habla de Regional o de Federal A, es difícil tener un alto porcentaje de jugadores en un plantel que solamente se dediquen a jugar al fútbol. Son varios los que deben trabajar y consultado sobre si eso le hacía modificar parte de su metodología, Burkhard recalcó sonriendo que "no les perdonamos nada, ellos tienen la decisión, o dejan de trabajar o juegan al fútbol. Acá es como si no trabajarían".

En esta pretemporada, el Profe tiene en cuenta un factor importante como es el de los viajes que empezarán ya a partir del 19 de marzo. "Por eso mismo estamos dándole gran importancia al trabajo aeróbico, porque es lo que nos garantiza la recuperación post-viaje, pos-partido, sabiendo que nos tocó esto. En parte hubo que cambiar la estrategia, ya que esto es lo que nos garantizaría una mejor recuperación. Pero también ayuda que la base del plantel hace dos años que están con nosotros y como que están adaptados a los trabajos, y sobre el jugador que llega nuestro mismo grupo nos da un parámetro sobre su estado", explicó.



MENSAJE DE OPTIMISMO

Como ya lo había expuesto la semana pasada Maximiliano Barbero cuando asumió como DT, el preparador físico coincide en que más allá de las dificultades por el poco tiempo para conformar el plantel, el León puede dar pelea.

"A mí no me asusta el ascenso por la categoría en si, porque si el jugador ascendió del Regional Amateur puede jugar el Federal A, el del Federal puede hacerlo en Primera Nacional. Tengo las experiencias anteriores, no sentí tantos cambios cuando ascendimos con Ben Hur al Nacional B, menos de Atlético a Primera, porque en la fecha 13 estábamos segundos detrás de Boca con la casi misma base anterior. No me preocupa el poco tiempo de trabajo, porque la base es la que traemos de hace dos años, acá el 9 de local generalmente se hace fuerte, vamos a sumar y nos vamos a encaramar en la tabla".



SU HIJO EN EL PLANTEL

Santiago Burkhard es hijo de Diego e integró el plantel, jugando algunos minutos en la parte resolutiva del Regional Amateur. Su pase es de Atlético, pero todo hace indicar que el defensor seguirá otra temporada en 9 de Julio.

"Tengo entendido que las instituciones de palabra están de acuerdo, Santi es un jugador más para mí, a veces queda enojado conmigo, pero tengo que estar del otro lado. Hay veces que le hablo como papá, o como Profe. Hoy en día a los adolescentes es mejor hablarles con mensajes que personalmente, trato de no joderlo, él sabe que si necesita una opinión mía la tiene. Lo libero que haga su camino, que aprenda, si hace banco que se lo coma, si es titular es porque se lo ganó, que descubra por si solo todo esto y no porque el padre es Profe", describió sobre esta particular situación familiar-futbolística.