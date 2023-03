Todas las personas tienen talentos únicos, que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países. No importa lo diferentes que parezcan sus gustos y preferencias. Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos.

Eso lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nadie tiene la potestad de arrebatarle esos derechos a otros individuos, mucho menos por su raza, género, preferencia sexual, creencias religiosas o limitación cognitiva, solo por nombrar algunas de las razones que se esgrimen al momento de discriminar a otro individuo.



Lema 2023: Despenalizar salva vidas

Cada año se establece un tema o lema para el Día de la Cero Discriminación. Para 2023, ONUSIDA ha establecido el siguiente lema: "Despenalizar salva vidas".

Con ello se quiere luchar contra las leyes penales injustas que se dirigen contra un grupo de población determinado incluyendo las personas que viven con el VIH. Estas leyes violan sus derechos humanos, acentúan el estigma social y les impiden acceder en igualdad de condiciones a los servicios que necesitan para cuidar su salud.

Aunque se han hecho muchos avances en la despenalización, aún queda mucho trabajo por hacer. Los datos son estremecedores:



134 países penalizan explícitamente o persiguen de algún otro modo la exposición, ocultación o transmisión del VIH

20 países penalizan o persiguen a las personas transgénero

153 penalizan al menos un aspecto del trabajo sexual

67 penalizan relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

48 países siguen imponiendo restricciones de entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH

53 informan de que exigen la realización de pruebas del VIH para, por ejemplo, obtener certificados de matrimonio o para ejercer determinadas profesiones.

106 países declaran que para que los adolescentes puedan acceder a las pruebas del VIH se requiere el consentimiento paterno.

La discriminación pone en peligro la vida de las personas

El principal objetivo de este día, es frenar los actos de discriminación que se pueden estar presentando en colegios, lugares de trabajo, centros de salud, comunidades y un largo etcétera.

Cada vez que se produce el rechazo hacia un individuo o un grupo de ellos, se está debilitando la cohesión social, se está retrasando el desarrollo de las comunidades, se puede estar atentando contra la vida de todos.

Dado que esta celebración está promovida e impulsada por ONUSIDA, diremos que en los casos de personas con VIH, el miedo a la discriminación hace que estas personas prefieran no tratar la enfermedad para pasar desapercibidas, lo que les conducen inevitablemente a la muerte temprana y a la propagación de la epidemia del sida.

Muchas veces la discriminación ocurre por creencias erróneas que son trasmitidas de una generación a otra o por cuestiones culturales dentro de una sociedad.

En vista de ello, muchos estudios de animación, se han dado a la tarea de crear cortometrajes que permitan educar a los más pequeños fuera de los límites de la discriminación. Algunos de los más famosos son los siguientes:

Purl: Un cortometraje de la casa de animación más famosa del mundo, Pixar, donde se muestra la discriminación de género dentro de las organizaciones de trabajo y como algunas mujeres recurren erradamente a asumir el comportamiento del sexo opuesto para poder encajar.

Por Siempre Jamás: Un corto inspirado en la historia real de Michèle Mouton, la primera mujer en ganar el Campeonato Mundial de Rally en 1981. La estética es de cuento de hadas, pero esta princesa es el empoderamiento femenino encarnado y logra derribar muchos estereotipos que se han sembrado en la mente de la sociedad, sobre todo el de la princesa débil que debe esperar a un príncipe para ser rescatada o tomada en cuenta.

Igualdad, no discriminación: Nuevamente entra en juego la diferencia que hacen los niños en contra de las niñas, sobre todo en materia deportiva, pero la moraleja del cuento es que las niñas pueden ser tan buenas como los varones si se les da la oportunidad. Por eso hay tantas mujeres brillando en futbol, tenis, béisbol y otros deportes.

Zero: El último cortometraje que te recomendamos viene de la mano de los estudios Zealous Creative y es el que se demuestra como todas las personas tienen un valor importantísimo dentro de la sociedad, porque aunque no lo creas cada cual está en la capacidad de cambiar su propia realidad e incluso la realidad de los otros.

Así que hoy, 1 de marzo, plántale cara a la discriminación, bien sea de forma física o por medio de las redes sociales, compartiendo mensajes que permitan disminuir los prejuicios de la sociedad con el hashtag #ZeroDiscrimination o #DiscriminaciónCero.