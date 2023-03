Presencia en el campamento de la juventud de Igualdad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde Igualdad Sunchales se difundió un parte de prensa relativo a actividad de su juventud, texto que reproducimos en esta página.

Con la presencia de sus dirigentes Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, el espacio social, cultural y político realizó el “Campamento de Juventudes de Igualdad 2023” para debatir sobre la realidad política de la juventud y sus problemáticas. Brindaron charlas y participaron de las mesas de debate, con el objetivo de escuchar propuestas y fortalecer el espacio en la provincia de Santa Fe.

Del encuentro, que se realizó el pasado sábado y domingo en Sauce Viejo, siendo este año el cuarto encuentro que contó con la presencia de jóvenes de toda la provincia, participó una delegación de nuestra ciudad y en representación de la misma Yamil “Nano” Medina expuso sobre la importancia del voto joven y la necesidad de una ley provincial que permita, como en lo nacional, que jóvenes desde los 16 años puedan votar.

Al momento de las conclusiones, el líder del espacio, Rubén Giustiniani mencionó: “Desde Igualdad, consideramos que el diálogo y el encuentro entre jóvenes y dirigentes políticos es fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva. Por eso, invitamos a todas las juventudes a participar de este encuentro y aportar sus visiones y experiencias”, y agregó: “Creemos en el protagonismo de la juventud para una sociedad mejor”.

A su vez, la diputada más joven de la provincia, Agustina Donnet, expresó: “La política tradicional no dio respuesta a las necesidades de la gente, por eso las expresiones de quienes trabajan por un ambiente saludable, del feminismo, de la diversidad, los clubes de barrio con su contención social, son las que deben hoy protagonizar la generación de abajo hacia arriba de una nueva alternativa política para Santa Fe”.

Los diputados provinciales de Igualdad hicieron una convocatoria amplia, abierta y ciudadana sobre la cual Giustiniani señaló: “Es una actitud de irreverencia ante el poder de los mismos de siempre que nada han hecho por cambiar la situación de pobreza, desempleo e incertidumbre que viven las y los jóvenes y la sociedad en general. Hay que patear el tablero para vencer la obturación de la grieta, para dejar de votar Guatemala para que no gane Guatepeor”, y sentenció: “Este 2023 convocamos a la gente a dar un voto de esperanza, un voto positivo hacia adelante”.



Temario

Entre los temas que se discutieron se encuentran las deudas de la agenda joven de Santa Fe, como el voto joven, alquiler joven, la educación sexual integral, y la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda, la educación, la salud, al trabajo digno, la defensa del ambiente, entre otros.

La realización contó con actividades recreativas, culturales y deportivas, y la presencia de referentes sociales, políticos y culturales.

Rubén Giustiniani en el cierre del encuentro manifestó: "La juventud con su movilización y participación está forzando el cambio de un sistema injusto y desigual que nos está llevando de forma atroz que no solo deteriora la democracia, sino que pone en peligro la existencia misma en este planeta. Esa juventud interpela al cambio de un mundo por un futuro más vivible en tiempos donde el poder refuerza sus privilegios que tanto lo alejan de la gente”.