Emergencia agropecuaria

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo informáramos en la crónica de la sesión Extraordinaria de la semana anterior y en la reproducción de un comunicado del concejal Santiago Dobler, el cuerpo legislativo local aprobó la Emergencia y/o Desastre Agropecuario, ayer, desde el Concejo se distribuyó mayor información referida al tema, cuyo texto reproducimos seguidamente.

A través de la Ordenanza Nº 3088, en Sesión Extraordinaria, el Concejo Municipal declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para el Distrito Sunchales y la adhesión al Decreto provincial Nº 2476/22, debido a la prolongada sequía que afecta a todas las explotaciones productivas agropecuarias ubicadas en la zona rural.

Con dicha aprobación se dispuso que el Municipio local exima del pago del cincuenta por ciento (50%) de la Tasa General de Inmuebles Rurales, mientras dure el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno provincial, a todos los propietarios del Distrito Rural de Sunchales, conforme los alcances y disposiciones que regulan la Ordenanza.

El beneficio podrá ser aplicado para aquellos productores que obtengan el correspondiente certificado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario y que no registren deudas en concepto de la Tasa, o tengan actualizado el pago de las cuotas establecidas en convenio de pago correspondiente.

Para aquellos contribuyentes que ya abonaron los períodos eximidos, el Departamento Ejecutivo Municipal establecerá los mecanismos administrativos tendientes a compensar dichos importes.

En el artículo Nº 5, el Cuerpo Legislativo facultó al Municipio a reasignar partidas del Presupuesto Ejercicio 2023, a efectos de que la eximición aprobada no afecte el monto destinado al Servicio de Atención Médica a la comunidad (SAMCo), la Comisión Cooperadora Seguridad Rural “Los Pumas” y la Asociación Bomberos Voluntarios, en concepto de adicionales a la Tasa General de Inmuebles Rurales.



Fundamentación

A la hora de la fundamentación, el concejal Santiago Dobler (Juntos por el Cambio) expuso algunos datos sobre la situación del sector:

“Esto surge de la Sociedad Rural Argentina, en este caso el Distrito Sunchales, y con la Dirección Nacional de Riesgos y Urgencia Agropecuaria que se encarga de evaluar a nivel nacional este tipo de crisis. Vemos una caída de alrededor de un cincuenta por ciento de la producción agrícola, una caída del treinta por ciento en la producción tambera y, comparado con un año normal, representa que van a dejar de circular alrededor de tres mil setecientos a cuatro mil millones de pesos. Esto es claramente complicado”.

“Para que tengamos una idea, estamos en una región que tiene un promedio de lluvia de mil a mil cien milímetros anuales y lo que tiene que ver con el año 2022 fueron setecientos milímetros anuales y generalmente fuera de época. En lo que va del año y contando la última lluvia, que prácticamente no tiene incidencia, no supera los ciento veinte milímetros en total, entre el mes de enero y lo transcurrido en el mes de febrero”.

“En el caso de aquellos productores que han sembrado trigo en épocas normales tienen un promedio de dos mil quinientos kilos por hectárea. Hoy rondan los quinientos quilos por hectárea. La pérdida es alrededor del setenta por ciento base, por ejemplo de ese cultivo”.