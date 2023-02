Hugo Tomei pidió la absolución de tres de los 8 rugbiers acusados

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La defensa de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, apeló el fallo que los condenó a cinco de ellos a prisión perpetua, y a otros tres a penas de 15 años de prisión: la revisión del veredicto estará a cargo de la Cámara de Casación Bonaerense que no tiene plazos para resolver.



IRREGULARIDADES

En la apelación hecha al veredicto del Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, insistió con varios planteos de nulidad contra la investigación que según su consideración estuvo plagada de irregularidades.

Sobre los cinco condenados a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación, estos son Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, pidió que se los condene por homicidio en riña.

Según la defensa, el hecho encuadra en esa figura penal que contempla hasta 6 años de prisión, notablemente inferior al impuesto por la carátula definida por el Tribunal que es de cárcel perpetua.



UNA PELEA,

NO ATAQUE

Eso es parte del alegato que había hecho la defensa durante el juicio, al señalar que la golpiza que sufrió Fernando a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, se trató de una pelea y no un ataque como acusaba la familia de la víctima.



ABSOLUCIÓN

Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi en cambio fueron condenados a 15 años, por ser considerados partícipes secundarios del hecho.

Sobre ellos, la defensa pidió la absolución.



PLANTEOS DE

NULIDAD

Además, la defensa insistió con planteos de nulidad como ser el procedimiento por el cual se los imputó a los rugbiers donde según denunció el abogado fue mal hecha y no siguiendo el código de procedimiento.

Además, también planteó la nulidad porque el veredicto se alejó de los hechos tal cual fueron descriptos por la fiscalía.

Ahora, sería la sala II la que intervenga en el caso según se prevé al haber intervenido anteriormente en otros planteos de la causa por lo que ese Tribunal revisará tanto las apelaciones de la defensa, de la fiscalía de Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y de las que en las próximas horas también haga la querella, representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola.



EL JUICIO

Los ocho rugbiers fueron juzgados durante todo el mes de enero y al cumplirse tres años de aquel 18 de enero del 2020 cuando a la salida del boliche Le Brique, ubicado en pleno centro de Villa Gesell, atacaron a Fernando por la espalda y lo golpearon de forma tan salvaje que lo mataron.



CONTROVERSIA

Durante el juicio, la controversia estuvo dado por la calificación legal que se le imponía al caso, pues para la defensa fue una pelea y por eso lo tildó de homicidio en riña en tanto que para la familia y la fiscalía existió una intención de matar por parte de los acusados, por eso la figura de homicidio, y doblemente agravado porque consideran ellos que planificaron el ataque (por eso la premeditación) y con alevosía por la modalidad del ataque bajo sorpresa y aprovechando la indefensión de la víctima.