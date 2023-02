La Crema volvió a hacerse fuerte en el Monumental y eso le permite estar en la expectativa dentro de la tabla de posiciones de la Zona B, en el tercer puesto. Es lo pretendido por el plantel que comanda Ezequiel Medrán, que anotó entre los goleadores de los tres puntos obtenidos ante Racing de Córdoba a Ignacio Lago.

En zona de vestuarios, quien apareció para la apertura del marcador, mencionó entre lo que más valoraba de la noche del domingo que "me quedo con el esfuerzo que hizo el equipo, que fue muy grande. Era un rival complicado, duro, que viene de una categoría más baja donde hay un juego más friccionado, de chocar, quizás si se notaba un ritmo menor. Fue clave la intensidad que le pusimos y por el tema del gol, contento porque es con lo que uno convive todo el tiempo".

Esta victoria le permitió a Atlético tomar mayor dimensión del empate registrado el lunes pasado frente a Atlanta. "Creo que valor del punto fue importante, hay que tener en cuenta que nos estamos conociendo. Hay que acomodar cosas, estamos bien, nos sentimos bien y el grupo está unido. Si queremos ser un equipo protagonista nos tenemos que hacer responsables del control de la pelota tanto de local como de visitante, lo dejamos en claro todos, y lo vamos a hacer. Quizás en el partido con Atlanta podríamos haber sacado las tres unidades, pero ese punto fue muy importante por el esfuerzo que se hizo".

Dentro del análisis del partido con la Academia cordobesa, hizo referencia al inicio del segundo tiempo donde la visita dispuso cuatro variantes de entrada. "Ahí nos costó un rato acomodarnos por los cambios que hicieron ellos, con un equipo más ofensivo. Fueron 10 o 15 minutos, pero luego estuvo controlado el partido".

Además, el media punta valoró lo acontecido luego del error de Peano para el descuento cordobés. "El equipo está unido, es en esos momentos donde se hace fuerte, nos bancamos entre nosotros. Se escuchaban los gritos de aliento de adentro y afuera, de los mismos compañeros y el cuerpo técnico. No nos provocó miedo el descuento, pero ellos hicieron sufrir un poco porque pusieron mucha gente en el área en los últimos minutos, aunque más allá de eso siempre lo tuvimos controlado".

Sobre esta situación acotó que "Lo de Marcos (Peano) toma mayor dimensión porque el arquero se equivoca y es gol. Ahora yo erro goles, erramos pases, todos nos equivocamos. Pero el arquero está siempre expuesto, hay que tomarlo para él como un aprendizaje, en mejorar que lo debemos hacer todos".

Con los tres primeros encuentros disputados, el mini-balance es más que alentador y así coincidió el ex San Martín de San Juan. "Desde el primer día que llegué dejamos en claro que el objetivo es competir, llegar a lo mas alto posible, entrar en zona de clasificación, una posible final. Son tres partidos, sacamos puntos importantes pero no ganamos nada todavía".

Finalmente, hizo una referencia al partido del viernes ante el Deportivo Riestra en Buenos Aires. "Es una cancha complicada, lo analizaremos todos juntos, plantel y cuerpo técnico. Hay poco tiempo entre un partido y otro pero estamos preparados para jugar en dos o tres días, no hay problema".