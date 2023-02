El SENASA como garante de productos biológicos

El ingeniero Agrónomo Sebastián Gómez, quien se desempeña como supervisor técnico de Productos Fitosanitarios y Fertilizantes Biológicos de SENASA, defendió la aplicación de este tipo de agroquímicos en las zonas periurbanas y puntualmente el papel que cumple el organismo sanitario del que forma parte.

"En Europa e incluso en Argentina se promueve el desarrollo de estos productos biológicos para una producción agropecuaria sostenible. Argentina tiene una norma para el registro de los productos fitosanitarios en la cual se contempla también el registro de los productos biológicos. Como siempre decimos nosotros en SENASA, un registro regulatorio tiene que ver con una cuestión técnica para evaluar la factibilidad o no de uso de ese producto a campo en los riesgos que tienen que ver con el operario, con el medioambiente y con los alimentos que se van a consumir", explicó Gómez.

"No solamente tenemos información administrativa y arancelaria, sino que cada registro está sostenido por mucha información técnica, tanto sea químico o biológico el producto", agregó en declaraciones a Radio ADN de Rafaela. "Hay diferentes puntos en la cadena. Podemos decir, el primero es el que habilita a los usuarios a poder utilizar ese producto en un determinado cultivo, en una determinada situación de cultivo. El SENASA tiene estudios de diferentes tipos; en un aspecto podemos hablar de lo agronómico, que tiene que ver con que el producto cumpla con lo que dice, lo que hace ese producto y por otro lado, con el riesgo que trae aparejado el uso de ese producto, como puede ser el impacto sobre el ambiente o la salud del operario. En este sentido, uno tiene un montón de información que en general está sostenida por estudios de toxicología, de ecotoxicología, que son realizados bajo las buenas prácticas de laboratorio. Se requiere de los estudios propiamente dichos y este es uno de los controles que realiza el SENASA. Después tenemos controles post registros; una vez que el producto obtiene el registro, el certificado para su uso y comercialización, en la góndola también se puede generar un control y, por hablar de otro tipo de control, algunos más de los que hacemos, es sobre la fruta y la verdura, o las hortalizas en cuanto a la determinación de los límites máximos de residuos", indicó Gómez.

Asimismo, consideró que SENASA "es uno de los pocos organismos que determina localmente los límites máximos de residuos en función de estudios locales durante dos ciclos productivos consecutivos en tres zonas diferentes en cuanto al cultivo, con esto quiero decir: hay muchísima información detrás de cada uno de los productos que están comercialmente disponibles para el usuario". "SENASA tiene la responsabilidad de llevar adelante todo ese proceso de evaluación con la autorización para usar ese producto a campo" añadió.

Consultado sobre los riegos que implica la utilización de un producto fitosanitario biológico, registrado, autorizado por SENASA, Gómez dijo que "siempre hay riesgos". "El riesgo, todos los productos son riesgosos, hasta el agua. Todo hace a la dosis, a la vía de exposición, tiempo de exposición, hay un montón de factores. No es lo mismo para un niño que para un adulto, para una persona enferma o sana. Hay un montón de consideraciones. Asimismo, uno en la etiqueta tiene toda la información referida sobre las precauciones. De hecho, hay una situación que es la única en rojo que es la advertencia para el médico, que es cuando uno rápidamente debería poder identificar qué es lo que le está pasando, y comunicarse a los centros que tiene por debajo de ese ítem, que son los centros de atención toxicológico con todos los teléfonos del país para comunicarse rápidamente. Tenemos cubierta la situación ante una eventualidad, de saber que hacer", indicó.