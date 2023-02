Se reactivan los vuelos entre Reconquista y Buenos Aires

El gobernador Omar Perotti participó ayer por la tarde de la firma del convenio de cooperación entre la ciudad de Reconquista y la Dirección General de Líneas Aéreas del Estado (LADE) para la reactivación de la conexión aérea Reconquista – Buenos Aires y viceversa.

Luego del arribo del primer vuelo, Perotti destacó que es “trascendente e histórico que LADE esté volando al norte y que podamos retomar una conexión que fue muy útil para la zona. Es un esfuerzo conjunto para demostrar la viabilidad de esta ruta en lo comercial y, fundamentalmente, para que apuntale el desarrollo y la actividad económica de todo nuestro norte”.

“Pero no solamente para lo productivo, para el desarrollo de nuestro norte, sino también para potenciar el turismo. Hay inversiones que estamos haciendo, trabajos que se están llevando adelante, para que el área de Jaaukanigás pueda convertirse en un parque nacional”, resaltó el gobernador y señaló que “los parques nacionales son un motor muy importante para el turismo, y tener un transporte aéreo que acerque es una parte importantísima”, porque además “alienta a muchas más inversiones en este sector”.

A continuación, el mandatario santafesino resaltó la “gestión del intendente y su equipo, porque más allá de las dificultades, aparece una alternativa, con Líneas Aéreas del Estado, que tuvo y tiene un rol de desarrollo en el sur, pero no en otros lugares del país”.

“La habilitación de una vía nueva requiere de una etapa promocional, de acompañamiento, que todos sepan que el avión llega, y llegó, tal día, y se va, y se fue tal día. Esto empieza a generar un esquema de confianza que acerca a más pasajeros, que lo incorporan como una opción para sus viajes. En etapa promocional el Estado tiene que estar presente, el Estado nacional, el Estado provincial, y obviamente el municipio que ha llevado la punta en esta gestión”.

Por último, el gobernador indicó que “quienes se movilizaron detrás de esto, es gente de producción y de trabajo, que quiere este servicio para seguir creciendo, para seguir generando producción y empleo, desde aquí, desde toda esta zona; porque en la forma que podamos empujar a nuestro norte, plenamente, a una etapa de desarrollo, no me cabe dudas que lo que está recibiendo lo potenciará y lo devolverá multiplicado, porque ese es el valor real, concreto, de los hombres y mujeres de esta región”, concluyó Perotti.

En tanto, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, indicó que “hay muchas personas interesadas en llevar adelante esta reconexión en las ciudades de Reconquista, Rosario y Buenos Aires”; y agradeció al “gobernador Omar Perotti por el acompañamiento en este tema; y a Vallejos, ese intendente que siempre está llevándonos por mayores desafíos que benefician a la ciudad y a la provincia”.

“Cada ruta que se abre, cada ruta Federal que se construye, es una gran oportunidad, porque permite atender situaciones que tiene que ver con el desarrollo, con el comercio, con la producción, con el trabajo, eso es reconectar”, destacó el ministro nacional.

Este “vuelo va a tener una frecuencia cada vez más importante, de acuerdo a la manera que se utilice y que se acompañe este proyecto, que tiene que ver con esta posibilidad que se había perdido y costó mucho recuperar; pero el trabajo del gobierno de la provincia, del municipio, de Migraciones, y sobre todo del ministro de Defensa de la Nación, que interpretó, cómo sabemos, el espíritu de LADE es de una línea área de conexión y de fomento en aquellos sitios donde después vienen las líneas comerciales. Esta es la innovación, el gran avance, porque no fue fácil poner en el mapa área a la ciudad de Reconquista, y hoy esto es una realidad”, concluyó Giuliano.

En esa línea, el intendente de la ciudad de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, remarcó que “es un momento histórico para el norte de la provincia y especialmente para LADE que, remontando a los orígenes, comenzó a operar en el año 1949 en el litoral Argentino y después de 80 años, la Línea Aérea del Estado vuelve a operar esta ruta aérea”.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó ayer en la I Brigada Aérea El Palomar, el acto de recepción del quinto avión Saab 340 y el cuarto Beechcraft TC-12B Hurón, recientemente incorporados a esta fuerza.

El Saab SF-340B, un avión biturbo hélice de transporte mediano de pasajeros con capacidad de hasta 34 plazas, permitió abrir desde ayer la nueva ruta que conectará el Aeropuerto Jorge Newbery con las ciudades de Rosario y Reconquista en Santa Fe, a través de 3 bloques de vuelos semanales cada 15 días. Los mismos se desarrollarán los días lunes con el trayecto Aeroparque - Reconquista; los martes, con el recorrido Reconquista - Rosario (escala para pasajeros) - Aeroparque y finalmente los días miércoles se llevará a cabo la ruta Reconquista - Aeroparque. La aeronave puede alcanzar una velocidad máxima de 250 nudos y una altitud crucero de 7600 metros. Las características propias de este avión, le permiten volar en cualquier condición meteorológica tanto diurno como nocturno.