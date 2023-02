El campo se moviliza hoy en una asamblea abierta

La Federación Agraria Argentina realizará hoy una asamblea de productores a la vera de la autopista Buenos Aires-Rosario, en reclamo de mayor asistencia del Estado Nacional al sector por la sequía. "Hemos decidido esta convocatoria en virtud del fuerte impacto de la sequía, de las heladas y las granizadas que causaron estragos entre los productores pequeños y medianos", justificó el titular de la entidad, Carlos Achetoni.

La asamblea se realizará a partir de las 8 a la vera de la autopista Buenos Aires- Rosario, en el acceso a Arroyo Seco, en la intersección de la autopista 9 y la ruta 90.

Otras entidades de la Mesa de Enlace también participarán de la movilización, como Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina, pese a que mantienen diálogo con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

Esta será la la primera acción de protesta de productores convocada por una de las entidades desde el último recambio ministerial. Achetoni consideró que la asistencia del Gobierno está llegando "tarde y mal" y que hay una considerable cantidad de productores que "no están contenidos" por los beneficios.

A mediados de este mes, el Gobierno lanzó medidas para el sector ganadero, con el objetivo de evitar que decaiga la oferta de animales para faena. Entre ellas, figura un subsidios del 40%, con tope de $5.000 por animal, para mandar terneros de destete a feedlot y así preservar las escasas pasturas que quedaron después de la sequía.

La Federación Agraria cree que las medidas podrían perjudicar a los ganaderos, que venían teniendo una recuperación de los precios de la hacienda que se frenó en los últimos días.

Otra entidad de la Mesa de Enlace que participará de la asamblea será Confederaciones Rurales Argentinas (CRA): esa entidad justificó su presencia al señalar que "frente a la real situación de los productores argentinos, que además de los problemas de la macroeconomía suman los gravísimos daños producto de la sequía, es tiempo de tomar decisiones reales, concretas y útiles. No se puede enfrentar tamaña crisis solo con parches, anuncios y burocracia".

"Participaremos con todos aquellos productores que sienten que su presente es insostenible", enfatizó.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina adhirió a la convocatoria y su presidente, Nicolás Pino, advirtió que la situación económica del país "se está poniendo cada vez más crítica y los Gobiernos nacional, provinciales y municipales tienen que dar respuestas a cada reclamo y soluciones ciertas para resolver esta crisis".

"Nos hacen falta no solo medidas para la coyuntura sino también cambios de fondo, como la eliminación de retenciones y los diferentes tipos de cambio", sostuvo el dirigente.

Asimismo, también anunciaron su participación la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA), la Sociedad Rural de Río Cuarto y la Sociedad Rural de Rosario.



SCHIARETTI

El gobernador, Juan Schiaretti, encabezó este lunes en la Sociedad Rural de Río Cuarto una nueva entrega de aportes a productores en el marco del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias.

Durante el acto y tras reivindicar la condición de capital agroalimentaria de Río Cuarto, reclamó el fin de las retenciones y de toda clase de cepo. ”Argentina no puede seguir soportando un mal impuesto como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias”, afirmó.