Se presentó el documental "¿Dónde está Nora Lagos?”

El gobierno provincial acompañó el pasado viernes, en el cine El Cairo, la función especial del documental “¿Dónde está Nora Lagos”, producida por Rosaria Producciones, productora de contenido audiovisual feminista de la ciudad.

El unitario documental de María Langhi y Judith Battaglia, directora de la obra, fue uno de los proyectos seleccionados en la línea de Desarrollo de Proyectos de Largometraje del Plan Fomento del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe en 2020 y uno de los setenta y nueve proyectos audiovisuales de todo el país seleccionados en el marco del programa nacional Renacer Audiovisual en 2021.

En la presentación, la productora general María Langhi remarcó que “Rosaria está cumpliendo una década trabajando en producciones feministas” y que “es un orgullo para ellas haber podido contar la historia de Nora”.

En tal sentido, destacó que “esta película fue posible gracias al apoyo del programa Fomento recibido en 2020 y a Renacer Audiovisual en 2021. Es un honor anunciarles que pronto vamos a ver la historia de Nora Lagos en la Televisión Pública”.

Por su parte, la subsecretaria de Innovación Sociocultural, Carla Saccani, expresó que “es un honor para la provincia poder ayudar y colaborar en un cine hecho, actuado, dirigido, guionado, escrito y pensado por mujeres y artistas de esta provincia. Les traigo el abrazo fraterno del ministro de Cultura Jorge Llonch y el gobernador Omar Perotti.”



¿DÓNDE ESTÁ NORA LAGOS?

El documental cuenta la historia de Nora mediante los recuerdos y anécdotas de su hija y nietas que van habitando con nostalgia sus espacios, reconociéndose en las fotos, leyendo cartas, notas de diarios y simpatizando cariñosamente con su persona.

Nora Lagos nace en el seno de una de las familias más tradicionales de Rosario. Su bisabuelo, Ovidio Lagos, fundó, en 1867, el diario La Capital. En 1953, con sólo 33 años, asumió como directora del diario y logró darle una impronta propia en la que plasmó su convicción y compromiso con las ideas del peronismo.

Tras el golpe de 1955, editó sus propias publicaciones desde la resistencia peronista. Fue perseguida, encarcelada y exiliada. Condenada al olvido, este documental revive su historia y la reivindica. “Mi abuela fue una mujer injustamente invisibilizada”, reafirmó una de sus nietas en los últimos minutos de la película.

En una entrevista con Erika Saita, María Langhi, productora general del documental, se refirió respecto al trabajo realizado.



– ¿Cuál es tu relación con Nora Lagos?

– Ella era la suegra de mi tío Oscar De Sanctis, hermano de mi mamá. Él estaba casado con la hija de Nora y sale en la película. Como no se podía o era muy difícil entrevistar a gente de la edad que hoy tendría Nora decidimos contarla desde la generación de las hijas. Hablan desde las anécdotas de cuando eran chicas o cuando militaban.

– Es decir, ¿siempre te sentiste interpelada por su historia?

– Y sí, en mi familia somos todos peronistas y siempre se habló de Nora. Siempre se dijo que habría que contar su historia, que debíamos hacer algo con su figura, pero quedaba en un imaginario. Nosotras también hicimos desde la productora el caso de la tenista Mary Terán, que era otro caso emblemático de Rosario y que nadie la conocía, como pasa con Nora. Pero había mucho material de Mary porque ella fue famosa internacionalmente, había material sobre ella en el Archivo General de la Nación, teníamos información de historiadores de deportes. En cambio, el problema con Nora era que no había nada, porque se encargaron que no existiera nada. Fue muy difícil la etapa de investigación. En Buenos Aires hay dos o tres investigadores que hablaron de la historia de Nora pero cuando los contactamos nos decían que sabían muy poco. Entonces nos dimos cuenta que la historia había que contarla desde un lugar más familiar, de quienes habían vivido con Nora.

– ¿Cómo fue el proceso de investigación para narrar su historia y cuánto tiempo les llevó?

– Un gran ordenador para nosotras fue el Concurso de Fomento porque ahí empezamos a trabajar para realizar la carpeta de la convocatoria, después tuvimos la suerte de ganar como Desarrollo de largometraje y con ello hicimos el teaser. Con este teaser nos presentamos en Renacer y ahí ganamos para hacer la película en el 2021.

– ¿Te gusto el resultado final?

– Sí, me parece que es una película super necesaria. Lo audiovisual rescata la memoria y la hace vívida. Esta historia es muy importante porque creemos que es difícil crecer sin modelos de mujeres comprometidas y pensamos que no las hay. Y sí las hay pero no las conocemos porque se encargaron de silenciar esas voces. Un poco lo que busca la película es reivindicar a Nora, que no sólo fue proscrita en el diario porque era peronista sino también por ser mujer.