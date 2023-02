Sensaciones y sentimientos

Sen



MAAAMBO… ¡QUÉ RICO EL MAMBO!



Por Hugo Borgna

Si no duró una década la vigencia del mambo, debe estar bastante cerca. Y la de Pérez Prado, se puede decir que todavía no terminó; quedó en la memoria de los pies, por lo que se puede decir que también tiene buena base.

Los ritmos no se crean solos ni nacen por generación espontánea. El caribe tiene movimiento propio y lo confirmamos en cada compás que nos llega. Tal vez nació del ritmo parejo y tenaz del oleaje y desde allí se dio a conocer. Entre tantos nombres de importantes músicos, el de Pérez Prado implica, además del mambo, una sabrosa herencia que dejaron los 50.

El cubano Pérez Prado (José Dámaso Pérez Prado) intensificó el ritmo del cha cha cha, de la salsa y también del mismísimo son, verdadera tradición cubana que estuvo a punto de diluirse entre tantos “sabrosones”. El resultado es el mambo, que se impuso hasta quedar en el grupo de ritmos preferidos de este lado de la geografía y de la historia. Cortado y atrapante, le dio otro color especial a una situación muy recordada de la película de Leonardo Favio “Gatica, el mono”, en un largo pasaje en que hasta casi se aprende a bailar el mambo.

Pérez Prado fue un notable pianista y director con la interesante particularidad de que no necesitó la presencia de buenos cantantes-bailarines (como en el caso de Xavier Cugat, quien se apoyó decididamente en la cantante y bailarina Abe Lane). Los mambos fueron ritmos a su medida. Resultó tan prolífico con ellos que no les ponía títulos, sino números.

Desde sus primeras actuaciones mostró una curiosa costumbre: se acercaba a la orquesta y lanzaba un grito casi gutural. Como era frecuente, se puede decir que esa brevísima exclamación, sonora y civilizada, era una parte necesaria para la ejecución. Casi como un instrumento.,

Históricamente son representativos de su estilo “Mambo en sax”, “Mambo de París” y “Qué rico el mambo” además de, entre los numerados, son emblemáticos “Mambo Nº 5” y “Mambo Nº 8”, los que además son parte de la banda de sonido de “Gatica, el mono”.

Se dice con acierto que la música es el elemento que mejor conecta a los humanos. Lo supo y asumió Pérez Prado, uno de los pocos músicos que popularizó una mención por el solo apellido.

Pero no termina allí la trascendencia que produjo su música creativa, vital, sonora, bailable.

Muy bailable, llegó a influir al monstruo del cine -Federico Fellini-, el que incluyó en su película símbolo “La dolce vita”, en una recordada escena, un título que desde el momento en que la compuso se convirtió en su tema estrella.

De “Patricia mía” o, abreviado, “Patricia”, llegó a realizar muchas versiones nuevas, buscando superar esa síntesis de sonoridad y ritmo que ya lo había consagrado.

Nació en 1917 en Matanzas (Cuba), fue artista estrella de la grabadora RCA Víctor (líder junto a Columbia en su momento). Su actividad musical comenzó en 1933 y finalizó junto con su vida en 1989 en México, país al que se había nacionalizado.

Quedan dos temas para informar y satisfacer la curiosidad de muchos (de todos, en realidad).

Uno es el origen de la palabra mambo. Hay quienes dicen que se debe al nombre de una enfermedad tropical que obligaba a hacer rápidos movimientos de cadera para quitarse la urticante picazón. El otro misterio, el que dio lugar a interminables bromas, es el del “grito” que emitía Pérez Prado “necesariamente” durante los temas. No era para llamar la atención, sino un modo de indicar a un instrumento determinado que estaba por comenzar el momento de su solo.

Muchos pianistas, inspirados en Pérez Prado, irán a lucirse luego tocando sus temas.

Pero algunos ya no están leyendo. Han ido ya al piano a hacer sonar el “Mambo Nº 5”.