La frutilla del postre para Messi

Fue elegido por segunda vez con el premio "The Best". "Es para todo el grupo por lo que hicimos", señaló al recibir el trofeo.

El astro argentino Lionel Messi obtuvo ayer el premio The Best de la FIFA al "Mejor Jugador" del mundo, al imponerse sobre los franceses Karim Benzema y Kilian Mbappé, y sumó su segundo galardón tras lograrlo en 2019. El capitán y símbolo de la Selección argentina logró su segunda distinción en el evento que celebra el ente regulador del fútbol mundial, logrando así ser el más ganador del mismo junto al delantero de Portugal Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021), quienes ostentan dos trofeos, mientras que con una sola premiación aparece el mediocampista de Croacia Luka Modric (2018).

Messi que tuvo un año productivo en el Paris Saint-Germain (PSG), siendo el mayor asistidor del equipo, logró destacarse con la Selección nacional en la conquista de la trofeo en la Finalissima frente a Italia y un nivel superlativo en el Mundial de Qatar 2022, en el que comandó a la "Scaloneta" a obtener la Copa del Mundo luego de 36 años y lograr el único título que le faltaba a sus exitosa carrera.

El 2022 del rosarino fue soñado. Si bien quedó lejos en su marca de goles, ya que anotó 35 en 51 partidos, logró conquistar el tercer trofeo mundialista para Argentina.

Su llegada al PSG no fue sencilla, pero con el correr de los partidos se acopló al funcionamiento del equipo y durante el año calendario repartió 27 asistencias y anotó en 28 oportunidades, logrando así el título de la Ligue 1 de Francia.

Ya en el Mundial, lo de Messi fue exorbitante, fue el líder futbolístico de la Selección argentina, su presencia se hizo sentir fuerte a lo largo de los sietes cotejos que afrontó para alcanzar la gloria y su aporte goleador fue ante Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y un doblete a Francia en la final.

Además de obtener la gloria máxima, Messi destrozó innumerables récords durante la competencia, pero el más relativo fue ser el primer futbolista en la historia en convertir goles en todos los encuentros mano a mano.El capitán de Argentina, fue elegido por la FIFA como el jugador más valioso del Mundial de Qatar 2022 y a su gran año, le sumó el premio The Best, el que lo convierte en el más ganador al igual que en Balones de Oro, de los cuales ostenta siete.



AGRADECIDO

"Agradezco a mis compañeros. Hoy estamos con el "Dibu" (Emiliano Martínez) y (Lionel) Scaloni, pero estamos en representación de ellos. Es para todo el grupo por lo que hicimos", expresó Messi de cara a los invitados por la FIFA en la fiesta realizada en París, Francia.

"El 2022 fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear e insistir, al final llegó. Es lo más emocionante de mi carrera, es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden tener", agregó el rosarino."Agradezco a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de esa manera el Mundial, que quedará de por vida en nuestro recuerdo. Un beso grande a mis hijos, los amo", dijo Messi.