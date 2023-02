Scaloni tuvo su reconocimiento en el día que renovó contrato

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue reconocido ayer como el "mejor técnico del mundo" en la gala de los premios The Best de la FIFA realizada en París, y relegó en el podio a Carlo Ancelotti y Josep Guardiola.

Scaloni, que renovó este lunes su vínculo al mando de la Selección nacional, fue el encargado de comandar a su equipo a una serie de éxitos en el último año y medio, en el que destacó la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022, merito más que suficiente para imponerse ante sus rivales en la terna. "Quiero agradecerles a los jugadores, a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiésemos podido conseguir nada. Al presidente de la AFA (Claudio Tapia) por permitirme ser entrenador de esta selección maravillosa, a todo mi cuerpo técnico -comandado por Pablo Aimar y Walter Samuel-, que más que cuerpo técnico son amigos. Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Los jugadores han jugado para ellos", fueron las palabras de Scaloni tras recibir el premio.

El oriundo de Pujato logró otro título a su vitrina personal y, como grupo, agigantó aún más su figura, ya que es el primer entrenador argentino en lograr la distinción. Al premio como mejor seleccionador del mundo de la IFFHS, al de World Soccer se le suma el "The Best", siendo el cuarto logro individual en menos de cuatro meses desde la obtención del Mundial Qatar 2022.

Atrás quedaron Ancelotti, quien con el Real Madrid en el año calendario logró LaLiga de España y la Champions League, mientras que "Pep" Guardiola, un escalón más abajo, obtuvo la Premier League de Inglaterra con un alto nivel futbolístico mas no consiguió abrir su palmarés en el plano internacional en competencias de la UEFA.

Unas horas antes de la entrega de premios, la AFA había oficializado que continuará en el cargo hasta el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El técnico que condujo a la albiceleste a la gloria máxima en la Copa del Mundo en Qatar 2022, extendió su contrato por un nuevo ciclo en el que tendrá la dura misión de buscar el bicampeonato mundialista.