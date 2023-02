"Dibu" mejor arquero y premio a la hinchada

Emiliano "Dibu" Martínez fue galardonado con el premio The Best al "mejor arquero del mundo", tras un impecable 2022, en el cual ostentó una destacada actuación durante el Mundial que se desarrolló en Qatar y que tuvo a la Selección argentina como campeona del mundo. El jugador del Aston Villa logró el porcentaje de votos necesario para imponerse ante Yassine Bounou de la Selección de Marruecos -de gran Copa del Mundo- y el belga Thibaut Courtois, guardameta del multicampeón Real Madrid.

El arquero de la "Scaloneta" tuvo un desempeño superlativo en momentos claves durante el Mundial disputado en tierras cataríes y fue fundamental en la final ante Francia, encuentro en el que salvó a Argentina en el último segundo tapando un increíble e inolvidable mano a mano a Kolo Muani, para llevar la definición a los 12 pasos, en el nuevamente agigantó su figura y contuvo un remate.

En un premio que reconoce la temporada -entre club y selección- del mejor portero del fútbol mundial, el ex Independiente hizo los deberes para ser el ganador del mismo con un regular 2022 en el Aston Villa donde salvo al equipo de muchas goleadas y de pérdidas de puntos que hubiesen decretado el segundo descenso del equipo londinense al Championship a mitad del año pasado.



TAMBIÉN PARA LA HINCHADA

Los hinchas de la Selección argentina podrán extender sus festejos ya que fueron galardonados como "la mejor afición del mundo" en los premios de The Best de la FIFA, tras la demostración de afecto y acompañamiento para el equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni durante el Mundial de Qatar 2022. Carlos Pascual, más conocido como "El Tula", de 82 años, fue el encargado de recibir el premio en la gala realizada en Zúrich, Suiza, en la que los simpatizantes argentinos se impusieron sobre los fans de Japón, quienes quedaron ternados por la limpieza en los estadios pospartidos, y el saudí Abdullah Al Salmi, que se pasó 55 días caminando por el Desierto de Arabia para ver en acción a su equipo.

La hinchada argentina logró contagiar su pasión al mundo entero, pero sobre todo a los habitantes del país anfitrión, Qatar, quienes disfrutaron y acompañaron con el hit que se volvió un clásico "Muchachos", y esto le valió imponerse en esta distinción.

También el foco estuvo puesto en los más de 4 millones de ciudadanos que salieron a las calles en Buenos Aires para recibir al equipo que se apropió del título.