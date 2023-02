Arranca el último año escolar de Perotti, pero sin clases

Por Darío H. Schueri



(Especial desde Santa Fe).- Santa Fe cumplirá 11 años seguidos sin comenzar las clases en tiempo y forma, es decir el día establecido por el Ministerio de Educación de la Provincia. Como supo decir el gobernador, Omar Perotti hace un par de semanas: “un clásico”; casi una cábala, podríamos agregar, aunque mal no les fue a los gremios docentes: siempre consiguieron una mejora salarial. ¿Por qué no hacerlo ahora, justo en año electoral?.

Esta vez la docencia tuvo un plus inesperado: los sindicatos de la administración central UPCN y ATE ni siquiera se sentaron a la mesa paritaria cuando se enteraron que les ofrecerían lo mismo que a los docentes: 33,5% a pagar en tres tramos: 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio, sumado a una cláusula de revisión en mayo y otra en julio.

Vale decir que la semana que viene el gobierno tendrá que atender los dos frentes gremiales; y como todo el mundo sabe, UPCN y ATE siempre marcaron la huella salarial. ¿De cuánto sería la proyección inflacionaria hasta julio?. En Entre Ríos, los docentes arreglaron un 40% por el primer semestre.

De nada servirá que el gobierno diga que un maestro inicial, con esta propuesta, cobraría mas de 160 mil pesos en marzo, casi 171 mil pesos en mayo, y más de 181 mil pesos en julio; ni que al gobernador Perotti le dé mala espina que en algunos departamentos no había otro moción que la de paro. Deberán mejorar la propuesta.



PEROTTI SE ANTICIPÓ A LA

MOVIDA NACIONAL DEL CAMPO

Cuatro días antes de que el campo salga nuevamente a la ruta (este martes 28 la Mesa de Enlace hará una manifestación en la autopista Rosario – Buenos Aires a la altura de Villa Constitución), Perotti junto a su ministro de la Producción Daniel Costamagna fue hasta la casa del campo: la sede de CARSFE, y también con el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, el vecino entrerriano Juan José Bahillo, para escuchar los reclamos de las entidades rurales santafesinas.

Para socializar las respuestas invitó a los legisladores nacionales, que en buen número llegaron hasta la entidad confederada.

Obviamente que después de tres horas y media de cónclave, ante la prensa cada uno recitó su prosa, según sea: el gobierno contando todo lo que hizo por el sector en emergencia por sequía, los dirigentes agradeciendo prudentemente, pero -como siempre- haciendo notar que la ayuda es insuficiente y hasta tardía; y los legisladores contando las gestiones que vinieron realizando para el campo.

Obviamente los mayores palos se los llevó el gobierno nacional por las decisiones económicas que repercuten en el sector.

El dato político ante la movida nacional de este martes en contra del gobierno de Alberto Fernández, es que el Poder Ejecutivo santafesino puso la cara en “chacra ajena”, invitando a los congresistas nacionales y al responsable del área del Poder Ejecutivo nacional.

Hubo cierto malestar de los miembros de las comisiones del sector de la Legislatura santafesina por no haber sido invitados.



ROSARIO SANGRA ¿Y

DESANGRA AL GOBIERNO?.

Ese sábado en el Canal A24 de América, los conductores de un programa de noticias policiales, entrevistaron a un “capo narco” que está preso, y le preguntaban si el Gran Buenos Aires “ya no se parece a Rosario”, a lo que el reo afirmaba que “no, porque acá pactamos con la policía y el poder”; e inclusive entre bandas la convivencia. Aunque no negaba que la cuestión ya se les estaba yendo de la mano.

El senador nacional Luis Juez en otro canal de noticias (TN), ilustraba sobre el avance de narcotráfico en Córdoba capital, diciendo que “estamos cerca de ser Rosario, si es que ya no lo somos”.

Rosario se transformó tristemente en el mojón referencial del narcotráfico argentino, por más que Marcos Corach, jefe de gabinete de Perotti, diga -no sin razón objetiva- que ése es un flagelo que como una mancha de aceite llega a todos los rincones del país. O que el intendente, Pablo Javkin se desgañite responsabilizando a la Nación por la falta de colaboración.

Ahora bien, la pregunta política es: ¿afectará electoralmente el clima de violencia de Rosario al peronismo gobernante?. ¿Podría inclusive poner en riesgo el propio triunfo del Gobernador -si es que se presentare- en la categoría diputados provinciales?.

¿Rosario podría llegar a ser una mancha venenosa para Omar Perotti, como lo fue hace cuatro años atrás para Antonio Bonfatti?.

Las respuestas seguramente ya las tiene el Perotti, a través de las encuestas que el Poder Ejecutivo -como todos los anteriores- realiza con precisión.



SE PERFILA EL “FRENTE

DE FRENTES”

El titular del radicalismo, y principal referente del armado del “frente de frentes”, Felipe Michlig, nos anticipaba los ejes programáticos de la futura mega coalición opositora que están puliendo los equipos técnicos de los partidos por ahora integrantes, a saber: seguridad y justicia, educación, desarrollo productivo y empleo, salud, desarrollo sostenible, transparencia y modernización del estado, infraestructura y servicios públicos, políticas sociales y desarrollo humano y ciencia, tecnología e innovación.

Entusiasmado con el avance político del híper frente, Michlig auguraba para fines de marzo, principio de abril (la presentación de alianzas vence el 7 de mayo) la constitución formal del Gran Frente: “primero, cada partido integrante deberá realizar sus plenarios para que los autoricen a participar de un frente; luego deberemos elegir el nombre del mismo, redactar el acta constitutiva, y darnos un reglamento de funcionamiento”, describía Felipe.



MIENTRAS TANTO, EN EL

CARRUSEL POLÍTICO…

La única novedad electoral sería la probable participación -aunque nacional- de la hija mayor del ex gobernador Carlos Reutemann, Cora, junto con Miguel Ángel Pichetto (que este jueves estaría anunciado su precandidatura a Presidente de la Nación) encabezando grilla de diputados nacionales por Santa Fe.

Cora visita los medios nacionales, con el sentido reclamo para que le reconozcan a su padre Carlos Reutemann, el título post mortem de campeón mundial de la F1 año 1981; y de paso aprovecha que le preguntan por su incursión en la política siguiendo los pasos de su padre, el Lole, que no niega, pero tampoco confirma del todo.

En el peronismo, parecería que el senador nacional Marcelo Lewandowski estaría dispuesto a disputarle supremacías a Roberto Mirabella en las PASO. Este sábado encabezó en esta capital un plenario de referentes del centro norte de la Provincia, del cual participó nada menos que el titular de ATE, Jorge Hoffmann.

De todos modos, desde su entorno nos piden que nos atengamos a lo que escribimos la semana pasada: Lewandowaki podría ser precandidato a gobernador, intendente de Rosario. O a nada (tiene mandato hasta 2027 en el Senado).

En la vereda “cambiemista” del frente de frentes (en formación), Patricia Bullrich este lunes en Rosario seguramente hará desfilar (como María Eugenia Vidal la semana pasada) a todos los adherentes del espacio; mientras se dice que esta semana -o la que viene- habría definiciones que impactarían fuertemente en el “frente de frentes”.