Escuelas rafaelinas sumaron infraestructura

Luego de la apertura de sobres de la licitación para la construcción del primer edificio educativo multinivel modelo pospandemia de Rafaela, este lunes la secretaria de Gestión Territorial Educativa de la Provincia; el Intendente Luis Castellano; el diputado nacional Roberto Mirabella; el senador provincial Alcides Calvo; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; y el delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, recorrieron las instalaciones de cinco establecimientos educativos de Rafaela, donde se construyeron aulas y se recibieron aportes económicos para llevar adelante refacciones edilicias.

Se trata de la E.E.S.O N° 429 “Mario Vecchioli”, con la construcción de dos aulas enmarcadas en los programas 100 aulas ($ 13.000.000) y Colores de Marzo ($ 820.000); la E.E.S.O N° 613 “Alicia Cataneo” / Escuela Primaria N° 1316 “Don Tomás”, también con la construcción de dos aulas, enmarcadas en los programas 22 aulas (2021) ($ 10.000.000) y Colores de Marzo ($ 610.000); la E.E.S.O. N° 505 “Mahatma Gandhi” / Escuela Primaria N° 1287 “Juan D. Perón”, donde se hizo un aula enmarcada en 100 aulas ($ 6.120.000) y en Colores de Marzo ($ 500.000); y finalmente, la E.E.T.P. N° 495 “Malvinas Argentinas”, con dos aulas del programa 100 aulas ($ 11.365.000). Además, la Escuela Primaria N° 851 “Ángela de la Casa” recibió $500.000 del programa Colores de marzo.

Por su parte, el intendente Luis Castellano aseguró: “La licitación de una nueva escuela, como tuvimos este lunes, más la construcción de nuevas aulas para escuelas ya existentes, es parte de la esencia misma del progreso y del desarrollo de una comunidad. Así que nosotros estamos muy agradecidos por el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio, por la decisión del Gobernador de acompañar con la infraestructura educativa, y fundamentalmente también, por todo el trabajo que hace cada uno de los directores y directoras, sus equipos docentes y no docentes, en mantenerse firmes en un momento donde hay dificultades para conducir un aula”.

Al mismo tiempo agregó que “ha cambiado mucho la sociedad. La pandemia nos ha dejado un remanente que también se ve reflejado en las aulas, en los clubes, en cada lugar de la comunidad. Por eso, merecen el respeto y la gratificación por todo lo que hacen”.



SISTEMA EDUCATIVO

EN FRANCA EXPANSIÓN

En tanto, la secretaria de Gestión Territorial Educativa de la Provincia, Rosario Cristiani, destacó: “Aprovechamos esta mañana para recorrer algunos establecimientos educativos de la ciudad porque tenemos muchas buenas noticias para seguir contando. En la provincia de Santa Fe, en este momento, se están construyendo 127 aulas que están terminándose, y hay una proyección de 40 aulas más. Esto significa que el sistema educativo está en franca expansión”. Asimismo, Rosario Cristiani comentó que “estamos con nuestra línea de trabajo “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”, y esto significa que a nosotros no nos da lo mismo que aquellos que tienen que estar en los niveles obligatorios, todavía no estén inscriptos. Así que los vamos a buscar a sus casas, hablamos con sus familias. Es un operativo que estamos haciendo en forma conjunta con todos los municipios de la provincia de Santa Fe, y la verdad que nos está dando muy buenos resultados”.



FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA

En línea con Cristiani, la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Mariana Andereggen explicó: “Estuvimos todo el verano trabajando en la búsqueda de chicos y chicas que no estaban inscriptos en primer grado y en primer año de la secundaria. El Estado provincial nos proveyó una lista que salió del sistema informático, y a partir de un trabajo conjunto de los equipos locales de las Secretarías de Educación y de Desarrollo Humano, pudimos localizarlos. Más del 80 por ciento de ellos, fueron inscriptos ya. Con el resto, estamos en proceso de resolver algunas situaciones más complejas, para que en los próximos días, también estén incluidos en alguna de las escuelas de la ciudad. Nuestro objetivo es que en marzo, tal como es el lema de la Provincia, Todos los chicos y chicas estén en la escuela aprendiendo". Mariana Andereggen valoró que “como Gobierno local, nos pone muy felices acompañar esta recorrida por las escuelas de Rafaela. Se ve el trabajo inmenso que se hace. Se ven los aportes de la Provincia, pero también se ven los aportes propios que hacen a través del Fondo de Asistencia Educativa para complementar muchas de estas obras con el equipamiento necesario”.



ATENCIÓN PERMANENTE

A LA EDUCACIÓN

A su turno, el senador provincial Alcides Calvo destacó que “es la decisión del gobernador Omar Perotti, tener una mirada y una atención casi permanente en tema educativo, sabiendo que son fundamentales estos grandes establecimientos que marcan un nivel distintivo. Pero también son sumamente importantes aquellas intervenciones en los niveles de la ruralidad que realmente necesitan ese acompañamiento. A través del trabajo del Ministerio de Educación de la Provincia, del de Infraestructura y Servicios Públicos, del sistema de Obras Delegadas, hemos podido dar respuesta a esos proyectos”.



FONDO DE ASISTENCIA DE

NECESIDADES INMEDIATAS

Finalmente, el delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, detalló: “Hemos recibido una partida extraordinaria de los Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas. La ventaja que tiene este FANI Regional es que se puede solicitar a través del formulario 870, con un presupuesto, e inmediatamente, una vez que ese presupuesto se aprueba, desde la Regional se hace el depósito”. “La novedad que también tenemos este año es que si hay alguna obra menor superior a los $300 mil y cercana a los $450 mil, poder dividir esa obra en tres FANI de $160 mil, y cubrir de esa manera, y no tener que estar esperando trámites más prolongados”; concluyó Cardoni.