"Hay opciones de mejorar la oferta salarial"

En relación al primer paro docente de 48 horas, el primero del año, previsto para este miércoles, motivo por el cual se demorará el inicio del ciclo lectivo, el gobernador Omar Perotti salió a defender, tal como lo hiciera el pasado viernes, la oferta salarial pero señaló que “hay opciones de mejora”. En este sentido, y en línea con el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, el rafaelino pidió que las negociaciones sigan pero con los chicos en las escuelas. El mandatario santafesino, en diálogo con la prensa rafaelina, luego de que se abrieran los sobres para un complejo educativo multinivel, el primero de la pospandemia en la ciudad, comentó también que "siempre hay opciones de seguir mejorando y analizando cómo impacta y cómo hay un sector de incentivos que se puede mejorar o adelantar”, consultado sobre una nueva propuesta para los docentes, que rechazaron el 33,5% ofrecido en la paritaria. Además destacó: “creo que la propuesta es muy buena, iguala la nacional y contiene revisiones muy cercanas. Ojalá estas cosas las pudiésemos tener resueltas en todos los ámbitos en diciembre de cada año, que sepamos que empezamos el año”, lamentó el gobernador.

Para el mandatario, la propuesta del 33,5 tiene el valor de igualar la oferta planteada a nivel nacional. Pero AMSAFE y Sadop reclaman que a ese porcentaje le falta un 12% que Nación aplicó en febrero. Al preguntarle sobre si la oferta salarial llegó tarde, respondió que "en los últimos años hay dificultades para empezar en tiempo y forma. Pero hay mecánicas que los mismos gremios tienen. Todos quieren esperar a que haya una oferta a nivel nacional. Y cuando la hay, que es donde se plantean los esquemas que se replican en las provincias. Nadie quiere adelantarse a ello, con temor a que se arregle algo por debajo de la Nación, o viceversa". Y agregó que su gobierno "invierte mucho en educación". "Esto es algo que seguramente estarán todos de acuerdo en la comunidad educativa. Como con el Boleto Educativo, para los chicos y para los docentes de todos los niveles. Son esfuerzos importantes, que no vuelven atrás", sentenció Perotti.

Cabe señalar que tanto AMSAFE como Sadop -gremios que nuclean a los docentes de escuelas públicas y privadas respectivamente- lanzaron dos medidas de fuerza de 48 horas para las primeras dos semanas de clase. La primera, este 1 y 2 de marzo y luego para el 7 y 8 de marzo en caso de que no exista una propuesta superadora. Además, preparan una movilización para este miércoles, día que el gobierno provincial había anunciado que comenzaban las clases.



CANTERO VOLVIÓ A

DEFENDER LA PROPUESTA

Por su parte, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, también de visita en Rafaela, y en relación al paro docente que se inicia mañana, afirmó que "lamento que los chicos y chicas santafesinas vean la frustración de haberse preparado para el inicio de clases y no poder hacerlo”. La titular de la cartera educativa también defendió la propuesta del gobierno: "Es una propuesta integral, que reunía muchos de los acuerdos que trabajamos en las paritarias técnicas. Si la diferencia era por uno de los aspectos, el salarial, bien podría haberse planteado la continuidad de la discusión sin afectar las clases, sin afectar el derecho de los chicos de estar en el aula. La medida de fuerza implica la ruptura del diálogo. El objetivo es reconstruir una vez más la mesa paritaria". Además, consultada sobre por qué no se realizó la oferta salarial antes y no a una semana del inicio de clases, explicó: "hubo un pedido de los gremios de esperar la paritaria nacional, que cerró hace una semana. Inmediatamente, después de esa paritaria nacional nosotros hicimos la propuesta salarial, junto a los otros puntos acordados". Sobre la posibilidad de desactivar las medidas de fuerza de la semana que viene, Cantero apuntó: "nosotros vamos a intentar todo lo que esté a favor de que los chicos tengan clase, lo venimos haciendo; pero vuelvo a insistir... es un diálogo donde hay un par y el esfuerzo lo tenemos que hacer todos". Sobre la posibilidad de que se eleve una nueva propuesta salarial esta semana, dijo: "vamos a ver cómo se despliega esta semana. Hoy es lunes -por ayer-, estamos iniciando. Seguramente esta semana vamos a estar trabajando para intentar ese diálogo y esa proximidad que nos permita mejorar la situación en la que estamos". Cantero reiteró también que "vamos a trabajar durante esta semana todo lo que se pueda. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles; y a los esfuerzos los tenemos que hacer todos. Porque no es unilateral". Sobre la propuesta nacional y las diferencias con la provincial, apuntó: "Lo que la paritaria nacional hizo fue una recomposición del salario mínimo garantizado para las provincias que no alcanzaban a poder pagar. Lo estipuló en 130 mil pesos, cuando nosotros estamos ofreciendo 161 mil pesos".



AUMENTOS

Por último, consultado al respecto por el programa Radiópolis (Radio 2), el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri pidió “no tomar gato por liebre” y explicó: “El 12% corresponde al mínimo garantizado nacional que no es la situación de Santa Fe. El mínimo garantizado nacional cuando se aplicó ese 12% era de 90 mil pesos y Santa Fe, en ese momento, llegaba a 130 mil pesos”. “La paritaria nacional indica que es de 33,5%. No se si en Santa Fe termine o no siendo este el número, pero lo que estoy planteando es que aún reclamando lo que se quiera reclamar, el mecanismo está en la mesa de negociación y no en un paro de cuatro días. ¿Qué pasaría si en el sector privado existieran paros ante la primera oferta? Viviríamos de paro, y no es lo que sucede”, observó.