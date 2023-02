5 Ofertas para construir el primer edificio educativo multinivel modelo pospandemia

En la sede vecinal del barrio Mora, el gobernador Omar Perotti encabezó este lunes el acto de apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción del primer edificio educativo multinivel modelo pospandemia de nuestra ciudad.

La obra cuenta con un presupuesto actualizado de 2.705.494.500,76 pesos y un plazo de ejecución de 240 días calendario.

En su discurso, Omar Perotti sostuvo que “cuando uno recorre Rafaela y ve cómo día a día crece en realidad es una visión de los últimos años. Desde el primer día hemos tomado la decisión de que no quede un solo chico o una sola chica de 4 años sin iniciar su carrera escolar. Eso requiere mayor infraestructura”. “Todos podríamos hacer la primaria o secundaria, iniciar una carrera terciaria, universitaria en cualquier momento de la vida. La sala de 4 se hace una vez o no se hace y eso marca diferencia en la estimulación temprana”, afirmó. “Este es un proceso que no se detiene. La pandemia nos quitó tiempos, pero esos tiempos permitieron acomodar las formas de hacer estos establecimientos educativos, así como trabajar en el acondicionamiento de muchos de ellos para poder volver a las aulas”.

“Sin dudas hoy la educación toda tiene que estar contenta. Si la educación nos une en esfuerzos, seguramente las diferencias se van a acortar y vamos a poner realmente como prioridad a la educación. Creemos profundamente en este proceso, por lo cual continuamos buscando financiamiento para poner en marcha los distintos programas educativos y para seguir haciendo obras”, concluyó Perotti.



UNA NECESIDAD HISTÓRICA

Por su parte, Luis Castellano mencionó que la licitación de la nueva escuela “es una enorme noticia para la ciudad, el barrio Mora y el sector Norte porque significa no solo la construcción de una escuela y la posibilidad de alojar a 800 chicos, entre primaria y secundaria, sino que también viene a cubrir una histórica necesidad de barrios de este sector que tiene que ver con encontrar un banco en una entidad educativa de calidad”. “Esto tiene que ver con lo ambiental, lo energético y lo social; que es lo que más se trabaja en este área. Esto se enmarca en un plan que venimos trabajando desde hace años y tiene que ver con la posibilidad de construir tres escuelas. Esta es una de ellas”, expresó el Intendente.

Con respecto a las otras dos, una está proyectada en el barrio Lomas del Bosque; la otra en un terreno por el cual se están realizando los trámites correspondientes y se encuentra ubicado en barrio Antártida Argentina. La futura escuela modelo de barrio Mora tendrá interacción con el predio deportivo del Club Atlético Argentino Quilmes y otras actividades y programas sociales, educativas y culturales que se efectúan en el sector.



ASEGURAR UN DERECHO

Asimismo, Adriana Cantero dijo que “tener una escuela en el barrio en donde se nace, se crece, se sueña, se proyecta la vida es la posibilidad de asegurar el derecho a la educación con arraigo, cercanía y la realidad de poder ir todos los días al colegio para aprender más y mejor”. “Estamos construyendo escuelas nuevas. Esto explica que el sistema santafesino está en expansión. Tenemos miles de chicos que han ingresado al sistema educativo durante nuestra gestión y son los mismos que reclaman por espacios óptimos para alojarse, aprender y crecer”, manifestó Cantero.



RESOLVER

A su tiempo, Silvina Frana indicó que “esta es una muestra clara de un gobierno que no solamente plantea la mejor inclusión, que es la educación, sino que lo resuelva día a día con cosas concretas. Nunca se ha perdido de vista aquello para lo que nos convocó el Gobernador que fue a Santa Fe de pie y esta gran inversión en educación tiene que ver con eso”.



CUMPLIR CON LA PALABRA

Finalmente, Alcides Calvo, expresó que “nos estamos acostumbrando a cumplir con la palabra empeñada desde hace tiempo y que siempre hemos llevado a cabo como equipo de trabajo de Omar Perotti. La educación es una manera integral de contener a una sociedad que va cambiando constantemente y a esto lo venimos viendo en todo el Departamento”.



LAS OFERTAS

En la oportunidad se presentaron cinco ofertas: Pirámide Constructora S.A. cotizó los trabajos en 3.597.398.473, 79 pesos; Tecsa S.A., en 3.255.476.278, 06 pesos; Pecam S.A., en 3.370.880.297,46 pesos; Cocyar S.A., en 3.445.675.077,10 pesos; y Dinale S.A., en 3.462.536.481,54 pesos.



PRESENTES

Del acto participaron también el diputado nacional Roberto Mirabella; la secretaria de Gestión Territorial Educativa de la Provincia de Santa Fe, Rosario Cristiani;los presidentes de la comisiones vecinales de los barrios Mora, Marcelo Burgos; Monseñor Zazpe, Margarita Maldonado; Virgen del Rosario, Ramona Ramallo; Barranquitas, Esteban Ramírez; junto al representante de barrio Italia, Carlos Socetti y el presidente del Club Atlético Argentino Quilmes, Darío Levrino, entre otros.