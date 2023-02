Bajó el dólar blue y el BCRA compró US$ 33 millones

El dólar blue operó este lunes con una baja de $2 a $377 en el mercado paralelo, mientras el Banco Central logró hacer una fuerte compra de divisas. "En la jornada se observó el ingreso de fondos privados para inversión en proyectos productivos", destacó el BCRA. El BCRA compró US$ 33 millones en el mercado de cambios, faltando una jornada para el fin del mes.

La brecha cambiaria que se ubica en el 91,53% con relación a la cotización mayorista. Así, el billete informal acumula un incremento de $31 en el año, después de cerrar 2022 en $346. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se ubica en $368,16 para la venta y el MEP o Bolsa, en $357,24.

El dólar minorista se vende a un promedio de $204,17, el ahorro a $333,71 y el turista, a $407,82. Durante la semana pasada, con apenas tres días hábiles, el Banco Central acumuló un salgo negativo de US$ 21 millones en sus intervenciones en el mercado de cambios, mientras que en lo que va de febrero, el rojo alcanzó a US$ 924 millones. (NA)