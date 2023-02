Clara García vino a Rafaela y dejó críticas contra Perotti al por mayor

Clara García volvió a Rafaela y la región entre el viernes y el sábado para compartir distintas actividades y entregar una evaluación del gobierno de Omar Perotti, al que aplazó con la nota más allá de que prácticamente se eliminaron las repitencias en las escuelas secundarias santafesinas. La diputada provincial hizo el recorrido por Sunchales, Humberto I, Raquel y Susana junto al también legislador provincial, Pablo Pinotti, y al presidente de la comuna susanense, Alejandro Ambort. Y en su escala por Rafaela, visitó la Redacción de LA OPINIÓN.

-¿Agenda especial en la región?

- Bueno, tenemos una agenda entre ayer y hoy (viernes y sábado), muy completa en todo el departamento Castellanos. Hemos estado en Sunchales, en Humberto I, en Raquel, con otros presidentes comunales también. La verdad que como nos gusta, viendo la realidad en el territorio y hoy aquí en Rafaela para irnos después de Susana, capital de la bicicleta, y escuchando. Creo que la política que se compromete en el mano a mano con la gente es la única que después puede lograr soluciones. Yo soy muy poco afecta a quedarme quieta en un escritorio, menos aún en la capital de la provincia, porque desde allí uno no ve la realidad de cada día.

-Más aún en estos tiempos en donde el debate pone en crisis a la política por la falta de respuestas a las demandas de la gente.

- Es cierto, yo soy muy autocrítica, y también me pongo en el lugar y comprendo porque muchas veces la gente se siente desencantada o lejana. Y te diría, es por varios motivos, primero porque la política no ha sabido capacitarse para ser efectiva en la gestión, para dar las respuestas que la gente necesita. Segundo porque ha quedado demasiado en una rosca entre pocos mirando más los intereses personales de mucha gente de la política más que al interés general. Tercero te diría porque no ha tenido la capacidad de diálogo entre políticos, no solo de distintos espacios, sino ya dentro de un mismo espacio, para sentarse a una mesa a solucionar los problemas de fondo. Como puede ser que un país tan rico como Argentina tenga una pobreza estructural del 40%, y una educación en la cual todos los países de la región nos han sacado el puesto de ser los mejores. O como puede ser que suframos la inseguridad, o que los productores estén teniendo dificultades para llevar adelante su producción porque los caminos no están en buenas condiciones o no pueden acceder a la energía con comodidad ni consigan el apoyo que necesitan cuando tienen una emergencia. Entonces esas cosas que la política no resuelve generan después bronca, y generan que la gente se incline hacia la anti política.

-Hay tres tópicos obligados. El primero seguridad.

- Malísimo. La seguridad está en su punto más crítico, no solo por una foto donde uno podría decir Rosario tiene el doble de homicidios que en el 2019 o podría decir existen delitos nuevos como las amenazas, los chantajes, las balaceras, o hay más robos. Digo no es solo una foto, es una sucesión que ha ido creciendo motivada por la falta de plan del gobernador, por los volantazos absolutamente improvisados con cuatro ministros de seguridad. Y te diría por tres cuestiones que abandonó y hoy tenemos el resultado de esa decisión: la inversión real en la policía, no hay patrullero, no hay armamento, no hay chaleco antibala, no hay estrategia de conducción. Segundo, por no haber fortalecido a la justicia, porque cuando a la justicia penal le faltan funcionarios, elementos de investigación, genera impunidad. Tercero porque abandonó las políticas sociales, hoy tenemos muchos más chicos y chicas muy vulnerables, de una pobreza…que les quita dignidad y que cuando el Estado no los está acompañando, el delito organizado del narco, de las bandas ocupa ese lugar y responde al deseo de tener desde una zapatilla o una ropa, o a la adicción del consumo que los pierde. Entonces, en las tres patas de la mesa hubo abandono, falta de gestión, falta de eficiencia. Y te diría dos anillos que los circundan: el diálogo político que también faltó. Y lo hago expresamente responsable al gobernador porque él decidió romper el diálogo político y en el otro anillo, la relación con la Nación, como puede ser, que el gobernador Perotti, casi con una relación adolescente de redes sociales esté peleando con el ministro de seguridad de la Nación. Son los primeros que deberían tener un plan y trabajar juntos. Porque mientras ellos arman esta opereta de pelea en Twitter, las organizaciones complejas tienen cada vez más recursos económicos, más tecnología, y más penetración para cooptar gente humilde y para corromper al Estado mismo.

-Hay más de 50 víctimas fatales en menos de dos meses.

- Ya estamos a razón de una persona asesinada por día, son límites que nunca habíamos tenido y quiero en esto también ser autocrítica, porque yo no le corro el cuerpo a las dificultades que tuvimos en nuestros gobiernos y a que también hubo una explosión de violencia. Ahora, nosotros habíamos iniciado y estaba en marcha, el fortalecimiento policial y de la justicia, de las políticas sociales, el diálogo político. Con la Nación, aun con las diferencias que teníamos, habíamos abierto delegación de la Procunar, que es la que investiga el delito complejo de las drogas, ¡pero se cerró! En este gobierno se cerró. Hay mucho por hacer.

-Segundo tema, educación. Otra vez hay paro. Y con un debate de complementación sobre la calidad educativa.

-Es cierto que son dos temas pero también te diría que están conectados con la falta de interés del gobierno, en una educación participativa, innovadora, construida colectivamente. Entonces, así como no habló a tiempo con los gremios por los sueldos, tampoco habló a tiempo con los directivos, con el cuerpo docente, con las familias, para avanzar hacia una mejor calidad educativa, fundamentalmente después de la pandemia. Así que son dos caras de la misma moneda en la cual tenemos paro por una insuficiente oferta salarial. La verdad que a mí me extraña tanto porque, viniendo el gobernador y su equipo más cercano, que es al único que escucha y que es de esta zona de inmigrantes, de gente con tanta pasión por trabajar que lo primero que hacían era un lugar para la cultura y otro para la educación. Entonces vos tenés malos salarios por un lado, el punto uno al cual vos te referías, y por otro lado tenés escuelas mal mantenidas, directivos que se sienten inseguros ante medidas tomadas de manera inconsulta e improvisadas. La típica en pandemia era el mensaje por whatsapp el viernes a las 21 horas, hoy es la circular fuera de tiempo con cambios sobre la marcha, de una improvisación absoluta como que el 15 de noviembre definir el sistema de evaluación para la secundaria, con cambios para tomar exámenes.

-El 23 de diciembre debían terminar las clases. En algunas escuelas, terminaron el 28 de noviembre...

- Bueno, nunca había pasado que una orden del Ministerio de Educación no se cumpliera. Pero fue reacción ante una serie de medidas improvisadas.

-Tercer tema, la polémica por la asistencia a productores por la sequía.

- El Gobierno perdió tiempo, perdió muchísimo tiempo, tres años en los cuales ya se sabía que las lluvias no iban a ser suficientes, y hoy lo que llega es una respuesta lenta y escasa, porque pensar que para un productor, después de tres años de sequía le vas a dar 700.000 pesos con lo que no cambia las cubiertas, solo paga el gasoil de una camionada que va y que viene, entonces es casi una burla. La verdad que si uno lee a las instituciones, entidades agropecuarias en estos días, ofrecen críticas muy severas. Hoy acaba de salir un informe donde te dice que más de la mitad de la provincia tiene la tierra con un grado de sequía severo, otro 40% una sequía más moderada pero potente…O sea que prácticamente el 90% de la provincia está golpeado por la sequía, así que hay que apoyar al campo, porque además el campo es como el primer eslabón de toda la cadena productiva que viene después. Yo entiendo que la familia que vive en la ciudad, tiene un pequeño negocio, bueno esto a mí no me toca, sí te toca, porque cuando haya menos cosecha, primero que va a haber menos divisas para el país, un tesoro nacional que ya está enormemente diezmado, y después que vas a tener menos empleo, en la cadena agroindustrial, en el transporte, en el comercio, en la construcción que sabemos que un peso que sobra del campo va a los ladrillos, o sea que nos va a pegar duro.

-Se definió el calendario electoral. Primarias el 16 de julio y generales el 10 de septiembre.

-Tarde, también Perotti lo definió tarde, lo escondió hasta fines de febrero, bueno, efectivamente ya está definido y nos pone a los partidos de cara a ese calendario electoral. Nuestros diálogos venían siendo fructíferos, no me gusta pensarlo en un frente anti o en contra de, sino en todo caso un frente de quienes hemos gobernado, quienes hemos compartido una trayectoria de respeto político aún en las diversidades y de eficiencia de la gestión cuando teníamos un programa. Así que creo que lo que nos hemos propuesto es, con generosidad, dejar para una segunda instancia las diferencias que obvio las tenemos, concentrarnos en los acuerdos, hacer un muy buen programa de gobierno, que gane quien gane en estas Paso, los demás se comprometan a llevarlo adelante, así que los socialistas vamos a ser motor de ese acuerdo, nos sentimos fuertemente protagonistas, y tenemos la esperanza de un nuevo gobierno en el 2023.

-¡Clara García es pre candidata a gobernadora?

-Ni. Yo formo parte del espacio socialista que va a ser motor y protagonista de esa gobernación.