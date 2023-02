Pusineri pidió discutir "con los chicos en la escuela"

Las clases no comenzarán con normalidad en la provincia de Santa Fe luego que el viernes los gremios docentes rechazaran por insuficiente la oferta salarial del Gobierno consistente en un aumento del 33,5 por ciento en tres tramos para el primer semestre del año. Más de 30 mil maestros afiliados a AMSAFE votaron por rechazar el ofrecimiento mientras que apenas 700 se pronunciaron por la aceptación, lo que demuestra que la gestión del gobernador Omar Perotti deberá mejorar sustancialmente la propuesta.

El ciclo lectivo en Santa Fe debía iniciarse este miércoles, pero los gremios como AMSAFE y SADOP convocaron a un paro de 48 horas. El fin de semana, en grupos de Whatsapp de padres se preguntaron por qué el Gobierno provincial no dicta una conciliación obligatoria que impida la aplicación de la medida de fuerza y a la vez abra una ventana al diálogo. Otro de los interrogantes que surgieron giró en torno a la falta de reacción del Ministerio de Educación: si el viernes se convocó a un paro, qué impide a la Provincia convocar a reuniones urgentes inclusive el fin de semana para reconfigurar la oferta salarial.

"Lo único que hacen son declaraciones de forma, es decir nada. Ni un solo funcionario busca frenar el paro y por una vez en la vida hacer algo distinto, como laburar un fin de semana. El gremio rechazó la oferta y listo, los funcionarios culpan a los gremios y estos a su vez al Gobierno. Pero los que pierden son los chicos. Y ni hablar de la calidad educativa, las circulares de la ministra (Adriana) Cantero son improvisación absoluta", decía uno de los mensajes en una suerte de catarsis compartida.

Por lo pronto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia, Juan Manuel Pusineri, se refirió al rechazo del sector docente santafesino a la propuesta salarial realizada por el gobierno. Dijo que "la respuesta del paro frente a una oferta salarial ha sido una metodología que particularmente en el sector docente, y al inicio de cada ciclo electivo, se ha venido repitiendo durante años". En tal sentido, consideró que "allí hay algo sobre lo cual no solamente tenemos que reflexionar, sino que me parece que tenemos que revisar" pero no efectuó autocrítica alguna.

El ministro destacó la necesidad de “trabajar en otras alternativas, aún en las diferencias se puede seguir discutiendo con los chicos en la escuela, con el ciclo electivo empezado. No existe ningún impedimento para eso”, al tiempo que señaló que “la sociedad en su conjunto también reclama que las diferencias no se trasladen a quienes, en definitiva, debemos privilegiar, los chicos”.

Tampoco Pusineri hizo alusión a la inflación, de prácticamente 100 por ciento anual, que el Gobierno nacional no puede controlar.

El funcionario puntualizó que “la provincia de Santa Fe es de las que mejores salarios paga en el concierto de las provincias argentinas, de acuerdo a los informes oficiales”. Además, el titular de la cartera laboral resaltó que “Santa Fe hizo la misma propuesta que los mismos gremios, que negocian en la provincia, aceptaron en el orden nacional”.

Por último, Pusineri insistió “en la necesidad de darle racionalidad a la negociación colectiva, aceptando las diferencias y distintos puntos de vista, pero entendiendo que la medida de fuerza es el último mecanismo, previamente se transita un camino de intercambio que, aún en el rechazo y en la disidencia, sin afectar el derecho de los chicos a estudiar”.