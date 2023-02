River dejó pasar una gran oportunidad ante Arsenal

River perdió anoche por 2 a 1 ante Arsenal en el estadio El Monumental, en el marco de la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional y dejó pasar la oportunidad de ser uno de los líderes del campeonato con 12 puntos. Con los goles de Lautaro Guzmán de penal y de Luis Leal, Arsenal amargó a River, que no pudo sumarse al lote de líderes compuestos por Defensa y Justicia, San Lorenzo, Lanús y Talleres, y salió del fondo de la tabla al conseguir su primer triunfo en el torneo. José Paradela había marcado para el "Millo" en el inicio.



OTRO PUNTERO

Defensa y Justicia goleó a Atlético Tucumán por 3 a 0 en el estadio Norberto Tomaghello y se puso como líder del campeonato junto a Lanús, Talleres y San Lorenzo. Con los goles de Santiago Solari, Nicolás Fernández de penal y David Barbona, el "Halcón" fue más fuerte en Varela durante la primera parte y liquidó el partido, por más que los tucumanos intentaron más en la segunda parte.

Independiente empató 0 a 0 y no levanta.Su rival fue Banfield, que jugó prácticamente todo el partido con un hombre menos por la expulsión de Emanuel Coronel a los 13 minutos. El partido por la quinta fecha de la Liga Profesional se disputó en el Florencio Sola con el arbitraje de Germán Delfino.A los 90 minutos fue expulsado Joaquín Laso en el equipo visitante, pero solo sirvió para la estadística.

En tanto, Instituto volvió a la victoria y le ganó 3 a 1 a Newell' en Córdoba. Santiago Rodríguez, Adrián Martínez y Gastón Lodico marcaron para el elenco dirigido por Lucas Bovaglio, mientras que Bruno Pittón descontó para la Lepra, donde Heinze quedó en la cuerda floja.



LAS POSICIONES

Lanús (un partido menos), Defensa y Justicia, Talleres y San Lorenzo 12 puntos; Huracán 11; Boca y Rosario Central 10; River 9; Tigre e Instituto 8; Newell's y Belgrano 7; Argentinos (un partido menos) y Godoy Cruz 6; Racing (un partido menos), Vélez, Sarmiento, Estudiantes, Independiente, Platense 5; Barracas, Gimnasia (ambos un partido menos) y Arsenal 4; Banfield y Unión 3; Colón y A. Tucumán 2; Central Córdoba (un partido menos) 1.



LUNES CON 3 PARTIDOS

En el cierre de la jornada se medirán este lunes: a las 17 Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; a las 19.15 el partido saliente con Racing vs. Lanús; y a las 21.30 Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Argentinos Juniors.